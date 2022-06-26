Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 27/6/2022, vận trình lao đao, tài lộc đi xuống, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, gặp đủ vận xui, tiền tài lao dốc, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 16:27

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 27/6/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp đủ trắc trở, vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình lao đao, làm gì cũng không thuận lợi. Con giáp xui xẻo trở nên nóng nảy khi mọi việc diễn ra chệch với quỹ đạo con giáp này mong muốn. Lúc này, bạn có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Lời khuyên cho con giáp trong thời gian này là hãy cố giữ bình tĩnh giải quyết rắc rối, đừng quá nóng vội hay nản lòng kẻo làm lỡ việc lớn.

Chuyện tình cảm của con giáp vướng hết hiểu lầm, lòng tin dành cho đối phương bị lung lay. Tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, nếu thiếu lòng tin nơi nhau, tình cảm này sẽ rất khó bền lâu.

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Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình lao đao, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai trong thứ Hai nhiều khả năng đánh rơi tài lộc. Bản mệnh bị Hung tinh soi chiếu nên làm gì cũng phải cẩn thận. Những thành công trước đó của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách ám hại. Tốt nhất, bản mệnh nên tự lực cánh sinh, không nên tin tưởng vào bất cứ ai hoàn toàn kẻo bị tiểu nhân lợi dụng thời cơ ám hại.

Chuyện tình cảm không như mong đợi. Giữa 2 người tồn tại nhiều vấn đề không giải quyết được ngay, đôi bên cùng giữ cái tôi của mình thay vì suy nghĩ cho tình cảm đôi bên, chẳng ai chịu nhún nhường ai.

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Người tuổi Mão trong thứ Hai trong thứ Hai nhiều khả năng đánh rơi tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai vận trình u tối, tiền tài thất thoát. Con giáp từ chối tiếp thu ý kiến của người khác vì luôn cho rằng mình đúng. Bản mệnh nên cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng để đến khi rơi vào bẫy của kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo có nhiều bất đồng đang tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình. Mâu thuẫn lên cao hơn, mối quan hệ của bạn và người ấy rơi vào bế tắc. 

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Người tuổi Mùi trong thứ Hai vận trình u tối, tiền tài thất thoát - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 27/6/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình hanh thông, quý nhân mang đến tin vui tài lộc, Mão va phải Hung Tinh, thị phi đeo bám

Tử vi thứ Hai ngày 27/6/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình hanh thông, quý nhân mang đến tin vui tài lộc, Mão va phải Hung Tinh, thị phi đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 27/6/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thìn vận trình may mắn, cát lộc đầy nhà. Trong khi đó, người tuổi Mão Hung Tinh soi chiếu, dễ vướng thị phi.

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