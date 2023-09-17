Đào hoa không tới, 3 con giáp tình duyên ảm đạm trong ngày 17/9/2023, hung tinh ám quẻ các cặp đôi dễ chia tay

Trong ngày hôm nay, 17/9/2023, Tuất nên hạ thấp cái tôi của mình xuống, lắng nghe đối phương, đừng lúc nào cũng cho mình là trung tâm khiến mối quan hệ bị sứt mẻ. Bạn nên tập thể dục và đi ra ngoài nhiều hơn để tâm trạng thoải mái, ở trong phòng kín nhiều quá khiến tính cách khó ở, dễ nổi cáu với người khác.

Trong tình yêu, bạn không nên quá mơ mộng về những điều mới mẻ và lãng mạn, thay vào đó, bạn cần phải chú ý hơn đến sự lâu dài và nghiêm túc trong mối quan hệ hiện tại.

Trong ngày hôm nay, 17/9/2023, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tuất cũng chẳng mấy khởi sắc. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, vận trình của người tuổi Thìn có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.

Tử vi con giáp tuổi Mùi

Trong ngày hôm nay, 17/9/2023, người tuổi Mùi dễ gặp biến cố trong tình cảm, rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Tốt nhất là cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nếu không thì rất khó thoát khỏi nỗi buồn hiện tại nhé Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, đường tiền bạc lại không như ý vì vướng phải Tương Hình cục. Bản mệnh là con giáp hay lo xa, nghĩ ngợi nhiều, có những chuyện bé như kiến cũng xé ra to. Cứ gặp chuyện liên quan đến tiền thì nên cẩn thận giải quyết, đâu còn có đó, đừng nổi nóng đùng đùng lên.

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