Đào hoa không tới, 3 con giáp tình duyên ảm đạm trong ngày 17/9/2023, hung tinh ám quẻ các cặp đôi dễ chia tay

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 07:11

Đường tình cảm xuống dốc vì Thổ Thủy tương khắc, vợ chồng không hiểu ý nhau gây ra những chuyện không đáng có, 3 con giáp nên tránh cãi cọ. 

Tử vi con giáp tuổi Tuất 

Trong ngày hôm nay, 17/9/2023, Tuất nên hạ thấp cái tôi của mình xuống, lắng nghe đối phương, đừng lúc nào cũng cho mình là trung tâm khiến mối quan hệ bị sứt mẻ. Bạn nên tập thể dục và đi ra ngoài nhiều hơn để tâm trạng thoải mái, ở trong phòng kín nhiều quá khiến tính cách khó ở, dễ nổi cáu với người khác.

Đào hoa không tới, 3 con giáp tình duyên ảm đạm trong ngày 17/9/2023, hung tinh ám quẻ các cặp đôi dễ chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, bạn không nên quá mơ mộng về những điều mới mẻ và lãng mạn, thay vào đó, bạn cần phải chú ý hơn đến sự lâu dài và nghiêm túc trong mối quan hệ hiện tại. 

Tử vi con giáp tuổi Thìn

Trong ngày hôm nay, 17/9/2023, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tuất cũng chẳng mấy khởi sắc. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Đào hoa không tới, 3 con giáp tình duyên ảm đạm trong ngày 17/9/2023, hung tinh ám quẻ các cặp đôi dễ chia tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, vận trình của người tuổi Thìn có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.

Tử vi con giáp tuổi Mùi 

Trong ngày hôm nay, 17/9/2023, người tuổi Mùi dễ gặp biến cố trong tình cảm, rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Tốt nhất là cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nếu không thì rất khó thoát khỏi nỗi buồn hiện tại nhé Mùi.

Đào hoa không tới, 3 con giáp tình duyên ảm đạm trong ngày 17/9/2023, hung tinh ám quẻ các cặp đôi dễ chia tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, đường tiền bạc lại không như ý vì vướng phải Tương Hình cục. Bản mệnh là con giáp hay lo xa, nghĩ ngợi nhiều, có những chuyện bé như kiến cũng xé ra to. Cứ gặp chuyện liên quan đến tiền thì nên cẩn thận giải quyết, đâu còn có đó, đừng nổi nóng đùng đùng lên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Qua đêm nay ngày 14/9/2023, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý 

Qua đêm nay ngày 14/9/2023, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý 

Qua đêm nay ngày 14/9/2023, 3 con giáp đào hoa này hãy nắm lấy cơ hội để nhanh chóng tìm được người thương như ý. Nếu đến được với nhau, cả 2 sẽ vô cùng hạnh phúc khi người ấy cực tâm lý và quan tâm, chiều chuộng bạn hết mực. 

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp tình duyên ảm đạm bói vui tình duyên con giáp tình duyên ảm đạm

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 41 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc