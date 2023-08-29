Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 30/8/2023, 3 con giáp Chính Tài trợ vận sự nghiệp thăng tiến, tình duyên khởi sắc, phú quý như mây

Công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt. Đặc biệt, đúng ngày mai, thứ 4 ngày 30/8/2023, đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhanh chóng.

Thiên Ấn trợ vận giúp con giáp này có đường sự nghiệp khởi sắc. Bạn có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi được rồi. Những người làm lãnh đạo dù có tiếng nói thì cũng đừng có hống hách, càng khiêm tốn người ta càng nể bạn.

Tài lộc có Tam Hội chiếu cố, Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đúng ngày mai, thứ 4 ngày 30/8/2023, cục diện Thổ sinh Kim đem tới tin tốt cho đường tình cảm. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là con giáp hiền lành. Kể cả đi mua hàng cũng gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân xuất hiện giải quyết cho ngay, không cần quá lo lắng.

Người tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 30/8/2023, thực Thần trợ mệnh có lợi cho những người làm tự do, có nghề phụ, nghề tay trái, lộc lá đầy mình. Hợi làm ăn chân chính thì trời thương Phật độ, ăn nên làm ra. Người luôn giở thủ đoạn cuối cùng sẽ mất đi tất cả nên bạn đừng lo lắng. Giấy không bọc được lửa, thật hay giả cuối cùng sẽ hiển lộ rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Không những con đường tài lộc khởi sắc mà người tuổi Hợi còn có lộc ăn uống, quà cáp, biếu tặng từ người khác đem đến. Có điềm báo lộc tài cầm tay, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh và hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại về công việc.

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