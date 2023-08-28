Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 29/8/2023, 3 con giáp Chính Quan nâng đỡ, người có Phúc thì có phần, bỏ 1 thu về 100

Đường tài lộc khấm khá nhờ thu nhập từ công việc chính của con giáp này. Khoản tiền bạn bỏ ra trong thời gian qua cho công việc cuối cùng cũng có dấu hiệu sinh lời. Có người trúng mánh lớn, chỉ cần bỏ 1 vốn thu về đến 100.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 29/8/2023 người tuổi Tý được Chính Quan nâng đỡ nên công việc may mắn hơn hẳn. Một số người sẽ nhận được tin tức tốt liên quan tới công việc, giấy tờ, thi cử, hồ sơ. Các bạn nên dành ra thời gian trau dồi cho kiến thức của bản thân vì sẽ thu lại được thành quả lớn lao.

Con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần được Thiên Ấn chiếu cố nên đúng ngày mai, thứ 3 ngày 29/8/2023 khiến bản mệnh trở nên tự tin và ngẩng cao đầu trong công việc. Bạn nói năng khéo léo, biết xử lý khó khăn nên rất được lòng cấp trên. Ngày này có lợi cho những ai làm quan chức, công chức hoặc nắm chức vụ cao trong công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc sáng ngời nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Thời gian gần gây dường như bản mệnh đã bắt đầu có được những dự định cho riêng mình trong chuyện tiền bạc, mua bán. Sắp tới nhiều người sẽ mua được nhà, bán đắt hàng hoặc được một mối làm ăn lớn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 29/8/2023, Tam Hội trợ vận giúp tuổi Thân đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Cảm giác chinh phục được thử thách nào đó khiến bạn cực kỳ phấn khích. Một số người khác khéo léo khi buôn bán nên thu được nhiều khách hàng tiềm năng lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền tài nhờ Thiên Tài dẫn đường nên tuổi này không cần quá lo lắng. Bạn đang cố gắng kiếm thêm tiền để thời gian tới lo cho những việc quan trọng. Với tinh thần tiết kiệm, con giáp này sẽ không phung phí như mọi khi nữa.

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