Đúng 9 giờ ngày 26/8, 3 con giáp được Phật bà che chở, tài vận hanh thông về tay 100 tỷ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 09:18

Tử vi thứ 6, ngày 26/8 cho thấy, đúng 9 giờ sáng, 3 con giáp này vô cùng may mắn khi được Phật bà che chở, tài vận lên cao. Nếu bit nắm bắt cơ hội thì có thể thu về nguồn lợi lên đến 100 tỷ.

Cùng xem 3 con giáp may mắn nào sẽ có tên trong danh sách này nhé:

Tuổi Dần

Đúng 9 giờ ngày 26/8, người tuổi Dần sẽ được Phật bà che chở, soi đường chỉ lối cho con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai rộng mở. Việc xác định rõ mục tiêu cũng giúp bạn luôn đi đúng đường.

Đúng 9 giờ ngày 26/8, 3 con giáp được Phật bà che chở, tài vận hanh thông về tay 100 tỷ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet. 

Bạn biết rõ công việc mình đang làm và không ngừng cố gắng học hỏi, tìm kiếm thêm những kiến thức mới để nâng cao nghiệp vụ của bản thân. Cũng nhờ vậy hiệu quả công việc ngày càng tăng cao… cơ hội sở hữu 100 tỷ trong tầm tay.

Không những vậy, tình duyên khởi sắc, đào hoa vượng báo hiệu tin vui sắp về. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối, người độc thân tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Nếu đã có nửa kia, mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy tiến triển vô cùng nhanh chóng và tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Đúng 9 giờ ngày 26/8, Thương Quan xuất hiện giúp tinh thần làm việc của người tuổi Tỵ lên cao, con giáp này luôn hết lòng vì công việc không quản ngại khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm này, bạn có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình đạt mức tốt nhất có thể. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Tỵ cần tăng tốc để giành lấy cơ hội thăng tiến trong tương lai cho mình.

Đúng 9 giờ ngày 26/8, 3 con giáp được Phật bà che chở, tài vận hanh thông về tay 100 tỷ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet.  

Ngũ hành tương sinh nên vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bạn may mắn gặp được người luôn hiểu và chia sẻ về những điều vui buồn trong cuộc sống với bạn, vì thế hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất may mắn gặp Lục Hợp Thái Tuế nên vận trình có nhiều may mắn, tốt lành. Nhân cơ hội này mà thừa thắng xông lên thì bạn có thể nhận được rất nhiều trái ngọt. Đường tài lộc cũng có dấu hiệu tăng tiến thấy rõ, con giáp này không chỉ may mắn trong tình cảm mà chuyện tiền bạc nữa. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc lá ào ào đổ về nhà nên không phải suy tính quá nhiều.

Đúng 9 giờ ngày 26/8, 3 con giáp được Phật bà che chở, tài vận hanh thông về tay 100 tỷ - Ảnh 3
 Ảnh minh họa: Internet.  

Đúng 9 giờ ngày 26/8, tình duyên nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở hai người dù lớn đến đâu. Con giáp này sẽ chẳng để quá khứ ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, bội thu tiền tài, công thành danh toại, vạn lần phát tài như ý

Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, bội thu tiền tài, công thành danh toại, vạn lần phát tài như ý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, bội thu tiền tài, công thành danh toại, vạn lần phát tài như ý

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi đúng 9 giờ tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành