Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, bội thu tiền tài, công thành danh toại, vạn lần phát tài như ý
- Qua hết tháng 3, trời cao ấn định, 3 con giáp phú quý hơn người, cao số làm giàu, trúng số độc đắc, vạn sự cát lành, cầu được ước thấy
- Bước qua ngày 25/3/2023, trời cao ban bao phước lành, 3 con giáp vinh quy bái tổ, siêng năng làm giàu, tài vận tăng cao, sống đời sung túc
Tuổi Ngọ
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông và rực rỡ. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Tử vi 12 con giáp cho hay, người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Tuất
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, người tuổi Tuất rất dễ phát tài. Vốn dĩ tài vận trong tháng 12 của con giáp này đã khá lý tưởng rồi, nhưng tài lộc sau lễ Giáng Sinh này lại không ngừng tăng tiến. Con giáp này luôn đam mê và chạy theo đam mê nên có thể mới chống đỡ trước những cám dỗ của cuộc sống, trở ngại ở trước mắt. Để có được thành công, bạn cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Lời khuyên để con giáp này đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là phải kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có khả năng con giáp này sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm.
Tuổi Tỵ
Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26/3/2023, nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.
Trong thời gian này, người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.