Đàn ông thuộc 3 con giáp này sẽ cực thành công vào năm 2022, kiếm được tài sản kếch xù, tình tiền khởi sắc đáng mong chờ

Dù bị Tam Tai kìm hãm, nhưng đương số được ngũ hành lưu niên Tương sinh ủng hộ, lại có Thực Thần nâng đỡ nên tài lộc năm 2022 của tuổi Thìn không tồi, thậm chí tổng thu nhập khá hơn nhiều so với năm ngoái.

Bước vào năm 2022, đàn ông tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội để đổi đời. Đặc biệt, những tháng đầu năm, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Bên cạnh đó, đàn ông tuổi Thìn nào đang trên đà lập ra nhiều kế hoạch, phát triển bản thân thì năm 2022 chính là giai đoạn hoàng kim để họ phát huy hết ưu điểm. Thời gian tới, đàn ông tuổi Thìn càng làm việc càng kiếm được nhiều cơ hội thăng hoa, cần nắm bắt để cuộc sống được nâng lên tầm cao mới.

Khác với tử vi tuổi Sửu 2021, dưới tác động của Chính Quan và Thái Dương, 2 cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp, công việc tuổi Sửu chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn trong năm 2022. Ở thế như “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt dồi dào. Theo đó, phương diện tài chính năm 2022 của tuổi Sửu có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua năm 2022, đàn ông tuổi Sửu được trời sinh ban nhiều phước lành, những năm tháng đầu năm sẽ gặp được quý nhân, được chiếu cố để xây dựng cuộc sống viên mãn về lâu về dài. Đàn ông tuổi Sửu vốn vững chãi, họ tài giỏi và biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh. Nếu may mắn, vào khoảng giữa năm 2022, đàn ông tuổi Sửu sẽ trở thành người giàu có, trở thành lãnh đạo, có chức có quyền và có tiền.

Tuổi Ngọ

So với tử vi tuổi Ngọ 2021, sang năm Nhâm Dần, tài lộc tuổi Ngọ hanh thông hơn hẳn. Vừa được Tam Hợp phù trợ, lại có Thiên Tài chủ về các nguồn thu phụ mang tới lộc trời ban. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, đương số có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào năm 2022, đàn ông tuổi Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu nên tài vận sẽ dồi dào. Từ giữa năm trở đi, đàn ông tuổi Ngọ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước, ai nghèo sẽ tìm được cơ hội đổi đời, còn ai giàu có sẽ ngày càng giàu hơn. Trong tầm từ 5 đến 10 năm tới, đàn ông tuổi Ngọ nếu chịu khó đánh đổi để làm ăn kinh doanh thì sẽ có thể trở thành đại gia trước 50 tuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.