Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 28/12, 3 con giáp phạm Tướng Phá, vận trình giảm sút, tiền bạc hao hụt, cuộc sống căng thẳng

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thương Quan ngáng trở báo hiệu vận trình ngày mai của người tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm. Trong ngày thứ 3, bạn có thể phải đối mặt với một vài trục trặc khó giải quyết trong công việc. Nguyên nhân có thể xuất phát từ bản tính bốc đồng, nóng vội của bản mệnh.

Bạn nên phải thật tập trung nếu không sẽ mắc phải sai lầm khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Thủy – Thổ xung khắc nhắc nhở con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Mâu thuẫn tồn tại khiến khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng xa nhau hơn.

Ngày mai thứ 3, Tuất Thìn Tương Xung là điềm báo tranh cãi, gây gổ có thể xảy ra với người tuổi Thìn. Đó có thể là những mâu thuẫn quan điểm trái chiều với người khác để bảo vệ ý kiến của bản thân.

Với sự thúc đẩy của Thiên Ấn nên người tuổi Thìn cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Thổ vượng mang tới những ảnh hưởng về sức khỏe cho người tuổi này. Bạn dễ thấy ăn uống kém ngon miệng do đường tiêu hóa có chút vấn đề, cơ thể mỏi mệt không có năng lượng.

Tử vi tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 3 cục diện Tuất Mùi Tương Phá gây ra những tác động bất lợi cho người tuổi Mùi. Dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những điều không mong muốn xảy ra. Chính Ấn giúp con giáp này tạo dựng được uy tín trong tập thể. Bạn luôn biết cách xây dựng mục tiêu phù hợp với năng lực cũng như ý thức rõ ràng mình cần làm gì để phát triển trong tương lai.

Đúng ngày mai, thứ 3 cục diện Tuất Mùi Tương Phá gây ra những tác động bất lợi cho người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Thổ khí đương vượng, người tuổi Mùi có thể gặp một vài vấn đề với hệ tiêu hóa. Nếu tình trạng bất thường kéo dài, tốt nhất nên đi khám xem sức khỏe có vấn đề gì không nhé.

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