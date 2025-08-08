Cuối tuần này (9/8 - 10/8), số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Cuối tuần này (9/8 - 10/8), người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự tác động của Tam Hợp. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ thách thức thế nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội. Hãy suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình. Hãy chủ động và mở rộng lòng mình hơn để có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nhé.

Con giáp tuổi Dần

Cuối tuần này (9/8 - 10/8), tinh thần trách nhiệm của người tuổi Dần trong công việc lên khá cao trong ngày có Chính Quan độ mệnh. Bận rộn quá khiến bạn đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng trên hết bạn muốn nỗ lực hết mình vì công việc để không chút áy náy.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn tập trung vào làm việc, dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Đặc biệt, mối quan hệ đồng nghiệp luôn được giữ ở mức độ hài hòa. Có thể không quá thân thiết nhưng không lạnh nhạt, đủ để mọi người vui vẻ hợp tác và giúp cho công việc được hoàn thành một cách hiệu quả nhất.

Mộc – Thổ xung khắc đang khiến mối quan hệ tình cảm của những chú Hổ tiềm ẩn không ít nguy cơ. Mọi thứ giữa hai bạn cứ đều đều, thiếu đi sự lãng mạn và ngọt ngào dù giữa cả hai cũng chẳng có xích mích nào quá lớn.

Con giáp tuổi Hợi

Cuối tuần này (9/8 - 10/8), công việc của Hợi có Thiên Ấn chiếu cố nên đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty, không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người ta nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được Tam Hội chiếu cố nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bạn cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái.

Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi Hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!