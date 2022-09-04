Cuối tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ ập tới, đường tài lộc thênh thang, trên có quý nhân - dưới có thần tài, phú quý giàu sang, gia đạo ấm êm thêm quý tử

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 00:13

Chờ đợi mãi rồi cũng đến lúc 3 con giáp này phát tài phát lộc đổi đời giàu sang vào dịp cuối tháng 9 này.

Tuổi Mùi

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tích lũy kinh nghiệm, đây là thời điểm để người tuổi Mùi thể hiện khả năng của mình trong công việc.

 Cuối tháng 9/2022, người tuổi Mùi rất dễ được cấp trên trọng dụng, công việc thuận lợi. Ngoài ra, có quý nhân chống lưng, con giáp này đều dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, gặp hung hóa cát và thu được thành công rực rỡ trong công việc.

Cuối tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ ập tới, đường tài lộc thênh thang, trên có quý nhân - dưới có thần tài, phú quý giàu sang, gia đạo ấm êm thêm quý tử - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Về mặt tài chính, năm 2022 là một năm tương đối tốt cho người tuổi Mùi. Những thăng tiến trong công việc sẽ giúp họ tăng thu nhập đáng kể.

Tuổi Tuất

Thời gian trước, Tuất khó tránh khỏi một số thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống, đòi hỏi họ phải bình tĩnh và khéo léo để xử lý từng tình huống một.

Đa số người tuổi Tuất sống tình cảm, nhưng họ cũng rất thẳng thắn, không ngại nói lên chính kiến của mình, vì thế nhiều khi điều này lại khiến họ bị người khác hiểu lầm, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh.

Cuối tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ ập tới, đường tài lộc thênh thang, trên có quý nhân - dưới có thần tài, phú quý giàu sang, gia đạo ấm êm thêm quý tử - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nhất là trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, tuổi Tuất càng cần phải chú ý, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập, cũng chính là tài lộc của họ.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, càng về cuối năm thì vận hạn của tuổi Tuất lại càng được hóa giải nhanh chóng. Đặc biệt, cuối tháng 9 này sẽ mở ra 1 giai đoạn mới nhiều tài lộc, suôn sẻ và hanh thông cho tuổi Tuất.

Được cát tinh Phi Mã - 1 sao tốt chủ về sự giàu có và của cải hậu thuẫn, tuổi Tuất có vô số các cơ hội làm giàu, có thể nói là "nhìn đâu cũng thấy tiền". Cộng với sự chăm chỉ, nỗ lực, nhất định họ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, viên mãn như ý không chỉ cho chính bản thân, mà còn cho cả gia đình và người thân của họ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ sẽ có những tháng cuối năm đầy may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Theo đó, sự nghiệp của con giáp này sẽ lên như diều gặp gió, tài lộc ồ ạt. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có khả năng cao gặp được người phù hợp và tiến triển một mối quan hệ tốt đẹp.

Cuối tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ ập tới, đường tài lộc thênh thang, trên có quý nhân - dưới có thần tài, phú quý giàu sang, gia đạo ấm êm thêm quý tử - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Ngoài ra, cuộc sống gia đình bạn cũng sẽ có tin vui, sinh thêm quý tử. Những khó khăn, mâu thuẫn ở chỗ làm đều sẽ được giải quyết êm đẹp, bạn sẽ ngày càng được cấp trên tín nhiệm. Sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể, các bệnh thường gặp như di ứng, tim mạch, dạ dày sẽ thuyên giảm. Do đó, bạn hãy yên tâm đón những tháng cuối năm với sức khỏe sung mãn, tài lộc dồi dào, tình cảm thăng hoa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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