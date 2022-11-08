Cuối Nhâm Dần 2022: Thần Tài ủng hộ, Tổ tiên hết lòng che chở, 3 con giáp làm ăn gặp gỡ, trả sạch nợ nần, tiền tài bạo phát, mã đáo thành công

Theo tử vi , những người tuổi Hợi từ giờ tới cuối năm, vận may nhân lên gấp bội, có quý nhân phù trợ nên vận trình càng thuận lợi hanh thông. Người tuổi này vốn rất siêng năng trong công việc, một khi dốc hết sức lực sẽ đạt được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Người tuổi Hợi có chí tiến thủ, biết cách đối nhân xử thế nên dễ nhận được sự yêu mến, gặp khó khăn có quý nhân đưa tay giúp đỡ. Những ngày tới đây, họ hứa hẹn sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, nếu nắm bắt được cơ hội làm giàu sẽ thịnh vượng suốt quãng đường còn lại.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống, dù khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Đợt cuối năm nay, con giáp này sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Do có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc. Chính vì vậy mà được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực nhiều hơn. Ngoài ra, do được bề trên hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên quý báu mà có được cơ hội phát tài, thu nhập tăng lên không ngừng.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Cuối năm 2022, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến, mưu sự dễ thành. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm Nhâm Dần 2022, con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Điều này sẽ giúp bản mệnh phất lên nhanh chóng.

Người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội chuyển mình và thăng tiến lên một tầm cao mới. Con giáp này sẽ liên tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai nếu biết cách nắm bắt các cơ hội. Khi đó, bạn mệnh sẽ có túi tiền rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái, thậm chí có người còn có thể mua nhà tậu xe.

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