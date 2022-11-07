Từ sau ngày mai 15/10 âm lịch: 3 con giáp vận may nhân lên gấp bội, có quý nhân phù trợ, đón nhiều điều tốt lành, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc mỉm cười, cuộc sống chỉ có niềm vui

Những người tuổi Dần rất mạnh mẽ và dũng cảm. Họ làm việc rất chăm chỉ, không dám chểnh mảng dù là một chút. Những nỗ lực không ngừng sẽ giúp họ gặt hái được thành quả xứng đáng trong thời gian tới đây. Từ sau ngày mai, người tuổi Dần sẽ thấy rõ vận trình của mình tiến triển tích cực hơn, thường xuyên xảy ra các sự kiện vui vẻ. Công việc không còn phát sinh vấn đề, gặp khó khăn nào cũng có thể nhanh chóng giải quyết.

Về tài lộc, những chú Hổ sẽ mở ra trang mới đầy hứa hẹn, người làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được thành công. Người tuổi này vốn có năng lực, chỉ cần nỗ lực không ngừng thì số tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ không ngừng tăng lên.

Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Từ sau ngày mai (Rằm tháng 10 âm), con giáp này được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất giỏi vận dụng trí não, dũng cảm trong mọi việc. Họ không bao giờ chịu lùi bước, cũng có cách làm ăn thông minh, giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp.

Con giáp này có thể thăng quan tiến chức trong thời gian tới nhờ tạo dựng được hình tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Từ sau ngày mai trở đi, họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao, không làm thất vọng sự tin tưởng của cấp trên, đồng thời cũng giành được vị trí ổn định, không lo bị tụt dốc.

Con giáp tuổi Thân sẽ yên tâm đương đầu với những thử thách mới mà không gặp sự cản trở, kèn cựa nào. Có thể nói, đây là những con giáp giành chiến thắng lớn nhất trong mùa thu này.

Họ sẽ tiếp tục đón những điều tốt đẹp và có cuộc sống ngày một tốt hơn.

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