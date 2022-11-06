Thứ 2 ngày 7/11: 3 con giáp sẽ ngập tràn niềm vui, bất ngờ trúng số 100 tỷ, lại thăng quan tiến chức, đã phú quý còn thêm phúc lộc, mãn nguyện vô cùng

Tử vi dự báo rằng, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ dần khởi sắc từ thứ 2 tới. Con giáp này có khả năng kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ tìm được hướng đi thích hợp với bản thân. Bản mệnh không chỉ kiếm tiền cho mình mà còn có thể giữ mọi người xung quanh cải thiện mức sống.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất trở nên hoạt bát hơn dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Bản mệnh luôn có năng lượng dồi dào để tham gia các hoạt động hàng ngày và làm việc năng suất hơn. Đây là một chuyện tốt nhưng tuổi Tuất cũng nên chú ý, đừng làm việc quá sức hay quá ham vui với những cuộc chơi.

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Thứ 2 tới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

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Tuổi Ngọ

Những chú ngựa có thể bộc lộ tài năng và phát huy hết tài năng của mình thì ắt hẳn họ sẽ có những màn thể hiện rất tốt trong sự nghiệp. Những người tuổi Ngọ rất giỏi trong việc tận dụng các mối quan hệ cá nhân, và họ có thể học hỏi từ những điểm mạnh của người khác trong công việc để khiến họ phát triển nhanh chóng. Từ thứ 2 tới Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, mưa thuận gió hòa làm giàu.

Người tuổi Ngọ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản sẽ có cơ hội thu về khoản lời lớn. Đây là thời kỳ tài chính xuất sắc mà không ít người tuổi Ngọ có thể đạt được.

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