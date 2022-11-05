2 ngày cuối tuần rực rỡ (5, 6/11): Thần Tài ủng hộ, Quý nhân dẫn đường, 3 con giáp may mắn bậc nhất, số mệnh hơn người, tài chính dồi dào, công danh như ý, vươn tới thành công, cả đời sung sướng

Tuổi Dần trời sinh là những con người mạnh mẽ, độc lập, thông minh và luôn thể hiện phong thái của những người dẫn đầu. Khoảng thời gian giữa năm, tuổi Dần có họa tiểu nhân, thường gặp phải những chuyện không được như ý, song với bản lĩnh của mình, họ đã dễ dàng vượt qua những trở ngại này.

Đặc biệt, tử vi học có nói, từ cuối tuần này trở đi, họ là một trong số những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, tài chính dồi dào, công danh như ý, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ thì còn có thể trở nên giàu có bất ngờ.

2 ngày 5,6/11, những chuyện xui xẻo dần qua hết, tuổi Dần liên tục gặp được vận đỏ, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà mọi chuyện trong nhà đều yên ấm, hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này "năng nhặt chặt bị", không thích tiêu pha hoang phí.

Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

2 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Ví trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú, họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người thông minh, nhanh nhạy, có học lực tốt, có khả năng nhanh nhạy để nắm bắt các cơ hội vụt qua.

Nhờ đó, họ luôn có khả năng phát triển sự nghiệp, ngày càng tiến lên vị trí cao hơn.

Con giáp này đối mặt với mọi vấn đề một cách bình tĩnh, lạc quan, luôn tìm được "ánh sáng cuối đường hầm" để mở ra con đường mới trong cuộc đời.

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều người hữu ích trong và ngoài nơi làm việc, nhờ đó mà giảm bớt áp lực cuộc sống.

2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Họ trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.