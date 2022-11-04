Từ 15h hôm nay (4/11) đến hết năm 2022: 3 con giáp hốt trọn lộc trời, vận đỏ rực rỡ, tiền vào như nước, lộc ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 10:59

Tử vi dự báo rằng vận trình của 3 con giáp này ngày một thuận lợi, làm đâu thắng đó.

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân thời gian gần đây rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được giải quyết, cuộc sống trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Từ hôm nay đến hết năm 2022, cát tinh nhập mệnh, vận quý nhân dồi dào nên sự nghiệp của người tuổi Thân có bước đột phá mới, cơ hội được thăng chức là rất lớn, do đó tài chính, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Đồng thời, chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi nên cần chọn lựa kỹ càng. Còn người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thêm hạnh phúc, viên mãn.

Từ 15h hôm nay (4/11) đến hết năm 2022: 3 con giáp hốt trọn lộc trời, vận đỏ rực rỡ, tiền vào như nước, lộc ngập lối đi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Từ 15h ngày hôm nay đến cuối năm, sự nghiệp của tuổi Sửu được dự báo sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Bản mệnh có cát tinh soi chiếu nên làm gì cũng hanh thông. Những vấn đề lo lắng bấy lâu nay của tuổi Sửu sẽ được gỡ bỏ dần dần. Con giáp này có thể an tâm hơn khi đưa ra các quyết định của mình.

Từ 15h hôm nay (4/11) đến hết năm 2022: 3 con giáp hốt trọn lộc trời, vận đỏ rực rỡ, tiền vào như nước, lộc ngập lối đi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu cũng diễn ra tốt đẹp. Các cặp đôi luôn trân trngj lẫn nhau nên không gặp vấn đề trở ngại trong việc chia sẻ, thấu hiểu các khó khăn, cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên. Người độc thân có thể chủ động đi tìm tình yêu dù đây chưa phải thời điểm ý tưởng nhất.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Khối lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với cơ hội thăng quan tiến chức dành cho người tuổi Tuất cũng nhiều hơn. Bản mệnh hãy cứ nỗ lực, chăm chỉ và cầu tiến, nhanh thôi sẽ được gặt hái hoa trái ngọt ngào.

Vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Những công sức của người tuổi Tuất được bù đắp xứng đáng bằng khoản thu nhập khủng, chi tiêu lúc này cũng dư dả hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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