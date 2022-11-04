Đúng 3h chiều nay (4/11): Ai đen cứ đen, 3 tuổi này giàu sang bất chấp, tiền phất vù vù, cả đời sung sướng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Đúng 3h chiều nay (4/11), con giáp tuổi Mùi thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm, họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó.

Cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối năm nay. Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đến lúc "thăng lớn"

Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt hơn.

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Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy.

Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Đúng 3h chiều nay (4/11), người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Trong thời gian vài tháng tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Đa số những người tuổi Thân rất độc lập, có độc lập, có định hướng và lập trường riêng cho bản thân. Nhờ đức tính kiên nhẫn, chịu khó nên phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường, nhờ vậy mà người tuổi Thân luôn thành công dù sớm hay muộn.

Những ngày tháng cuối năm 2022 là cơ hội thuận lợi cho người tuổi Thân gặt hái tài lộc vì họ sẽ được quý nhân giúp đỡ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Con giáp tuổi Thân khá kiên định, làm ăn có đạo đức nên càng phát triển càng tiến xa. Đúng 3h chiều nay (4/11), họ gặp nhiều may mắn, cuối năm không lo cơm ăn, áo mặc, đón cái Tết sung túc, đủ đầy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!