10 ngày tới (3/11 - 12/11): 3 tuổi có căn phú quý, xui xẻo tránh xa, vận may ập tới, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, hốt vàng mỏi tay, may mắn ngập tràn, tài lộc ba đời chiếu rọi

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 23:16

Cùng chờ xem 10 ngày tới sẽ là những ngày tươi đẹp nhất của những con giáp nào?

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong thời gian tới.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 10 ngày tới, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

10 ngày tới (3/11 - 12/11): 3 tuổi có căn phú quý, xui xẻo tránh xa, vận may ập tới, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, hốt vàng mỏi tay, may mắn ngập tràn, tài lộc ba đời chiếu rọi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa 

Cũng nhờ vậy, thời gian tới, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới, nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của con giáp tuổi Thân có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Đặc biệt, đối với những người đang làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới.

Công sức của bạn bỏ ra cuối cùng cũng được thu hoạch xứng đáng. Lời khuyên cho người tuổi Thân hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ cơ may trong tay giúp bạn thay đổi vận mệnh.

10 ngày tới (3/11 - 12/11): 3 tuổi có căn phú quý, xui xẻo tránh xa, vận may ập tới, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, hốt vàng mỏi tay, may mắn ngập tràn, tài lộc ba đời chiếu rọi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu.

Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

10 ngày tới (3/11 - 12/11): 3 tuổi có căn phú quý, xui xẻo tránh xa, vận may ập tới, gặp dữ hóa lành, gặp đen hóa đỏ, hốt vàng mỏi tay, may mắn ngập tràn, tài lộc ba đời chiếu rọi - Ảnh 3
 Ảnh minh họa 

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Trong 10 ngày tới, bắt đầu bước vào mùa đông, con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

 

 

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