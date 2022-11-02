Tháng 11 vận may ngập đầu, tháng 12 tiền vàng ngập lối, 3 con giáp gặp thời đổi vận vinh hoa, cả tài lộc và may mắn đều nhân lên gấp bội

Bạn hay thay đổi hơn và dễ bị đánh giá thấp. Nhưng bạn rất tự tin, bạn sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trước khi kết thúc năm 2022, những ngôi sao may mắn sẽ chiếu sáng, và tài vận của cung hoàng đạo khỉ sẽ rủng rỉnh. Bạn sẽ gặp may mắn. Dự kiến cả của cải và tiền mặt sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù bạn không đặc biệt quan tâm đến danh và tài sản, nhưng bạn rất dễ đạt được cả danh và tài, và tôi tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có.

Những con khỉ thuộc con giáp rất dễ tiếp thu, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bản thân sai. Bạn luôn sống theo cách của riêng mình, luôn tự do và thoải mái. Tuy nhiên, bạn vừa thông minh vừa can đảm, năng động và dám nghĩ dám làm, và cuộc sống của bạn không hề bình thường chút nào.

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Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường bắt đầu tự lập từ rất sớm. Họ thích cuộc sống tự do, được làm việc mình thích và tiêu những đồng tiền do chính tay mình kiếm ra. Theo tử vi, tháng 11 nhìn chung sẽ là khoảng thời gian người tuổi này vận trình có nhiều chuyển biến tích cực.

Tháng 12, người tuổi Mùi có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi con giáp này. Người tuổi Mùi rất biết lắng nghe, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội và phát huy tốt thế mạnh của mình.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần thường sôi nổi, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này rất quyết đoán, nói được làm được. Đôi khi, họ cũng tỏ ra đa nghi, không tin tưởng vào những người ở xung quanh mình.

Con giáp tuổi này tính tình khá khảng khái, đôi khi nói những lời khó nghe. Muốn thành công trong sự nghiệp, họ cần khéo léo hơn trong giao tiếp.

Tháng 11 và 12, vận may của con giáp tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Tâm lý của họ thay đổi một cách tích cực. Họ tự tin hơn trước và chủ động tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình. Người tuổi này thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng áp lực tốt.

Dù gặp áp lực, con giáp tuổi Dần cũng không để mình vướng bận. Từ đầu tháng 11, tài lộc của người tuổi Dần càng ngày càng khởi sắc, tháng 12 dễ gặp quý nhân. Ngoài tiền lương, họ cũng kiếm thêm tiền nhờ buôn bán thêm hoặc nghề tay trái nên tổng thu nhập không tồi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.