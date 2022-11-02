Từ tháng 11/2022: Bước chân ra cửa gặp Thần tài che chở, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, vận may ập đến, trúng số giàu to, làm ăn đại phát, hốt vàng mệt nghỉ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng.

Tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ.

Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Từ tháng 11 này trở đi, người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng.

Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ theo tử vi có vận số tốt, cuộc đời không sang giàu thì cũng hiếm khi phải lo nghĩ về tiền bạc. Họ vốn là những người linh hoạt trong đầu óc, làm việc gì cũng tận tâm hết sức.

Từ tháng 11 này trở đi, người tuổi này làm việc gì cũng thêm phần thuận buồm xuôi gió. Nếu như thời gian gần đây vận trình nhiều thứ không được như mong đợi thì thời gian tới sẽ là lúc đổi vận của những chú Rắn.

Theo tử vi, người tuổi Tỵ gặp khó khăn sẽ có quý nhân đưa đường chỉ lối, người nỗ lực, biết tận dụng tốt cơ hội và nguồn lực của mình trong tương lai chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tử vi có báo từ tháng 11 này, công việc của người tuổi Tuất có sự biến đổi to lớn. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên có thể phát huy được hết tài năng, năng lực của mình trong công việc nên dễ dàng có được nhiều thành công.

Công việc thuận lợi nên thu nhập của con giáp này cũng ổn định và tăng cao. Ngoài ra do được thần tài ưu ái nên người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng xổ sổ hoặc nhận được khoản tiền thưởng lớn vì những kết quả xuất sắc trong công việc. Con giáp này có thể tận hưởng cuộc sống đầy đủ mà không phải lo lắng về việc kiếm tiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.