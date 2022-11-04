Tháng 11 rực rỡ: Lộc trời như thác đổ, 3 tuổi "vét sạch" túi thần Tài, khai mở vận may, cuối năm giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 05:41

3 con giáp sau đây gặp may mắn liên tục, tiền dồn thành núi vào dịp cuối năm.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.

Tháng 11 rực rỡ: Lộc trời như thác đổ, 3 tuổi 'vét sạch' túi thần Tài, khai mở vận may, cuối năm giàu sụ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Bắt đầu từ ngày 1/11, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước. Cuối năm dự báo thu được nhiều tài lộc.

Tháng 11 rực rỡ: Lộc trời như thác đổ, 3 tuổi 'vét sạch' túi thần Tài, khai mở vận may, cuối năm giàu sụ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong trong tháng này vô cùng thuận lợi. Tháng 11 mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh được những rắc rối xui xẻo nhưng nhìn chung bản mệnh đều có thể xử trí ổn thoả mọi việc.

Cuối năm, tình cảm của người tuổi Tý cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày.

Đáng nói, tài lộc rủng rỉnh hơn trong ngày này. Con giáp tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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