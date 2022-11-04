3 con giáp phúc dày mệnh lớn, lấy rổ hứng tiền, tháng 11 mở cửa đón lộc vào nhà, tháng 12 giàu sang nứt vách, lật ngược thế cờ, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 12:35

Tử vi trong 2 tháng cuối năm, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dần

Là con giáp may mắn tuần này nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công.

Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả.

Tháng 11, nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Tháng 12 Dần tha hồ hưởng lộc, giàu sang ngút ngàn.

Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy vẫn không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng sau mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Bạn và người ấy dần tìm được cách dung hòa, khiến tình yêu thêm gắn kết.

3 con giáp phúc dày mệnh lớn, lấy rổ hứng tiền, tháng 11 mở cửa đón lộc vào nhà, tháng 12 giàu sang nứt vách, lật ngược thế cờ, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp tốt bụng, hay thương người. Họ đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này luôn tâm niệm đi rồi sẽ đến, cố gắng rồi cũng sẽ thành công.

Con giáp này vượt qua khó khăn nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và được nhiều người quý trọng. Người tuổi này sống hòa đồng, có nhiều bạn bè nên cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Vận thế người tuổi Hợi trong 2 tháng cuối năm nay có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này. Cho dù là công việc hay cuộc sống người tuổi Hợi đều có quý nhân phù trợ, mọi việc không ngừng thăng tiến, tài vận không ngừng gia tăng.

3 con giáp phúc dày mệnh lớn, lấy rổ hứng tiền, tháng 11 mở cửa đón lộc vào nhà, tháng 12 giàu sang nứt vách, lật ngược thế cờ, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống hiện tại dù tuổi Ngọ đôi lúc gặp khó khăn, thì trong 2 tháng cuối năm này, tuổi Ngọ sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Ngựa sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

Tử vi cho biết, do người tuổi Ngọ có Cát Tinh nhập mệnh, nện đượ quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi ngọ cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Người tuổi Ngọ bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp tuổi Ngọ dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ 15h hôm nay (4/11) đến hết năm 2022: 3 con giáp hốt trọn lộc trời, vận đỏ rực rỡ, tiền vào như nước, lộc ngập lối đi

Từ 15h hôm nay (4/11) đến hết năm 2022: 3 con giáp hốt trọn lộc trời, vận đỏ rực rỡ, tiền vào như nước, lộc ngập lối đi

Tử vi dự báo rằng vận trình của 3 con giáp này ngày một thuận lợi, làm đâu thắng đó.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp đại cát 3 con giáp đại lợi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 52 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy