Thần tài mở kho phát lộc: 3 tuổi trúng mánh lớn, tháng 11 có cơ hội trúng số 110 tỷ, tháng 12 mua biệt thự, tạu xe sang, tiền tiêu không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 11:47

Cát tinh nhập mệnh, hưởng lộc trời ban, 3 con giáp sau đây tiêu tiền không phải nghĩ.

Tuổi Mão

Vận thế của người tuổi Mão năm nay tương đối khả quan. Trong thời gian tới, con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với bạn. Tháng 11 có cơ hội trúng số lớn, tháng 12 bung lụa, mua biệt thự xe sang.

Đồng thời trong khoảng thời gian này, công việc của người tuổi Mão rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào.

Thần tài mở kho phát lộc: 3 tuổi trúng mánh lớn, tháng 11 có cơ hội trúng số 110 tỷ, tháng 12 mua biệt thự, tạu xe sang, tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong tháng 11 và 12 tới diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng.

Thần tài mở kho phát lộc: 3 tuổi trúng mánh lớn, tháng 11 có cơ hội trúng số 110 tỷ, tháng 12 mua biệt thự, tạu xe sang, tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Thời gian tới, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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