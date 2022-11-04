Phụ nữ sinh ngày Âm lịch này là người khéo chiều chồng, chăm con, hồng phúc của gia đình, giúp chồng phát triển sự nghiệp, đổi vận giàu sang

Tử vi cho biết người sinh ngày 8 Âm lịch thường hiền lành, hòa đồng. Họ làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ. Những phụ nữ sinh vào ngày này thường trải qua tuổi thơ nhiều đau thương, kém may mắn.

Sau khi kết hôn, họ khéo chăm lo cho con cái, giỏi quán xuyến việc nhà. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ luôn giữ bình tĩnh, động viên, hỗ trợ chồng. Vì tài trí, linh hoạt và văn mình nên họ được nhiều người yêu mến.

Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên. Tới tuổi trưởng thành, phần lớn họ nên duyên với người đàn ông có chung lý tưởng, đồng chí hướng.

Sự thành công của người chồng trong sự nghiệp có công lớn của người vợ sinh ngày 8 Âm lịch. Người chồng dù trước kia có nghèo khó thì sau khi lấy được người vợ sinh 2 ngày này cũng đổi vận thành danh.

Ảnh minh họa

Phụ nữ sinh ngày 6

Phụ nữ sinh vào ngày mùng 6 Âm lịch thường rất giỏi giang, biết đối nhân xử thế. Họ đủ khôn khéo để có thể giải quyết các vấn đề nội bộ và giữ cho gia đình luôn yên ấm. Phụ nữ sinh ngày này thông minh, tài trí, Trời sinh ra đã có vận may lớn, được các sao tốt chiếu mệnh.

Trong công việc, khả năng của họ không thua gì nam giới, họ sinh ra để trở thành doanh nhân thành đạt. Không chỉ biết duy trì mối quan hệ tốt với người khác, phụ nữ sinh ngày này còn sở hữu vượng khí vô cùng, khả năng tụ tài bậc nhất. Người đàn ông ở bên phụ nữ sinh ngày này sẽ cảm thấy gánh nặng giảm bớt, cuộc đời bình an hơn.

Ảnh minh họa

Phụ nữ sinh ngày 26

Phụ nữ sinh ra vào ngày 26 Âm lịch là người hiền lành, bao dung, thân thiện và có số vượng phu ích tử. Dù trước hay sau khi kết hôn, họ thường dành phần lớn thời gian để làm việc thiện, phúc báo sẽ đến với họ. Chính vì vậy, khi họ gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ nên tai qua, nạn khỏi. Trong cuộc sống, cũng như công việc, họ đều được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối.

Có thể khẳng định rằng, sau khi về nhà chồng, phụ nữ sinh ngày này mang phúc lộc về cho nhà chồng, giúp gia đình chồng ngày một khấm khá, phát đạt. Về già, tuy họ không quá giàu sang thì cũng có cuộc sống đủ đầy, an yên, không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo