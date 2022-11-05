Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ sống rất lý trí. Họ không tỏ ra căng thẳng khi đối mặt với mọi khó khăn.

Qua 16h ngày thứ 7 (5/11), con giáp tuổi Tỵ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cuộc sống được cải thiện đáng kể, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc không phải lo.

Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng tư duy rất tốt nên có thể khiến những khó khăn, vướng mắc của mình được giải quyết nhanh chóng, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Dù chịu không ít áp lực vì vị trí công việc mới đang có nhiều thử thách nhưng chỉ cần vượt qua mưa gió lần này là họ sẽ đón được cầu vồng rực rỡ.

Có thể nói, tháng 11 là giai đoạn then chốt để con giáp tuổi Tỵ đón cuộc sống ngày càng khởi sắc.

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Tuổi Mùi

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào cuối năm 2022 này. Đặc biệt từ 16h ngày thứ 7 (5/11) trở đi, người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng.

Qua 16h ngày thứ 7 (5/11), người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo