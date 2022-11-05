2 ngày liên tiếp (6, 7/11): Phật Bà ban phước lớn, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, ngã trúng hố vàng, sa vào hố bạc, đại phúc đại lộc, 3 đời giàu sang, sung sướng

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 17:38

Tử vi dự báo, 3 con giáp dưới đây được nhận nhiều lộc, nhiều phúc vào 2 ngày liên tiếp 6, 7/11.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn. 2 ngày liên tiếp (6, 7/11) tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.

Dần được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

2 ngày liên tiếp (6, 7/11): Phật Bà ban phước lớn, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, ngã trúng hố vàng, sa vào hố bạc, đại phúc đại lộc, 3 đời giàu sang, sung sướng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu.

Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

2 ngày liên tiếp 6,7/11, bắt đầu bước vào mùa đông, con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

2 ngày liên tiếp (6, 7/11): Phật Bà ban phước lớn, 3 con giáp hưởng lộc Quan Âm, ngã trúng hố vàng, sa vào hố bạc, đại phúc đại lộc, 3 đời giàu sang, sung sướng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

2 ngày liên tiếp (6, 7/11), tuổi Thân có vận trình thăng tiến. Con giáp này đối đãi với người khác bằng sự nhiệt tình, chăm chỉ nên luôn được quý nhân phù trợ. Con giáp này có cách ứng xử nghĩa hiệp, luôn ra tay giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Về tài lộc, do có thần Phật che trở nên tuổi Thân khá tự chủ về tài chính. Con giáp này có thể kiếm được nhiều tiền kể cả khi làm việc một mình. Tuổi Thân cũng rất dũng cảm, luôn đi đầu, thích mạo hiểm nên số tiền kiếm được ngày một nhiều, giúp cuộc sống ấm no, sung túc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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