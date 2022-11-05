“Đường đua” đến ngôi vị hoa hậu khó phân thắng bại của dàn thiên kim tiểu thư nhà sao Việt trong tương lai

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, visual đậm chất tiểu mỹ nhân, con gái út nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Ngay từ nhỏ, cô bé đã thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu và được dân tình dự đoán sẽ là gương mặt đình đám của làng hương sắc Việt trong tương lai.

Trong số các tiểu công chúa nhà sao Việt, bé Huỳnh Viann nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhóc tỳ là con út trong gia đình, được cưng chiều kết hợp với vẻ đẹp tự nhiên thừa hưởng từ người mẹ mỹ nhân, Huỳnh Viann đem lại cho mọi người cảm giác bé xinh xắn, hiền dịu như một công chúa đời thực.

Viann gây sốt vì nhan sắc nàng thơ ngọt ngào. Ảnh: FB Ha Kieu Anh

Huỳnh Viann khiến nhiều người phải hết lời khen, bé càng lớn càng xinh đẹp, có nhiều nét giống mẹ hoa hậu từ đôi mắt biết cười, sống mũi cao, khuôn miệng chúm chím đến nước da trắng... Nhóc tỳ được ví như bản sao hoa hậu của mẹ, tương lai sẽ là gương mặt sáng giá trong đấu trường sắc đẹp.

Lọ Lem - ái nữ nhà Quyền Linh

Thảo Linh (hay còn gọi là Lọ Lem), con gái đầu nhà MC Quyền Linh – doanh nhân Dạ Thảo gây “bão” mạng xã hội vớ vẻ ngoài xinh xắn và một gương mặt không tì vết.

Nét đẹp trong trẻo của Lọ Lem. Ảnh: FB Dạ Thảo

Lọ Lem nhà Quyền Linh sở hữu nhan sắc ngọt ngào tựa nàng thơ. Ảnh: FB Dạ Thảo

Cô bé gây được ấn tượng mạnh bởi nét trong trẻo, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, dáng người cao ráo. Nhiều cư dân mạng còn dự đoán Lọ Lem sẽ là ứng cử viên sáng giá nếu thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Vy Uyên - con gái Lưu Thiên Hương

Sinh ra trong một gia đình có dòng dõi nghệ thuật, ái nữ nhà Lưu Thiên Hương - Vy Uyên từ nhỏ đã được truyền thông và người hâm mộ quan tâm, theo dõi. Càng trưởng thành, cô bé càng khiến dân tình trầm trồ vì hội tụ đầy đủ yếu tố của mỹ nhân Gen Z thông minh, xinh đẹp có thừa. Không chỉ sở hữu diện mạo gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, Vy Uyên còn thu hút mọi ánh nhìn với body thiếu nữ quyến rũ ở tuổi 17.

Con gái Lưu Thiên Hương thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nghệ sĩ. Ảnh: FB Mimi Lưu

Gu thời trang của cô bé cũng rất năng động, cá tính. Ngoài ra, nàng tiểu thư còn thừa hưởng gen trội nghệ thuật từ bố mẹ khi cân nhiều năng khiếu như hát, nhảy, đánh đàn... Chính vì vậy mà Vy Uyên được đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ là cái tên làm nên chuyện ở làng hương sắc Việt.

Hoa khôi nhí Bảo Ngọc

Lê Huỳnh Bảo Ngọc - con nuôi của "bà trùm" Phạm Kim Dung cũng là cái tên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu trong tương lai. Hoa khôi nhí gốc Cần Thơ - Bảo Ngọc không còn là cái tên quá xa lạ đối với fan sắc đẹp Việt.

Bảo Ngọc không chỉ xinh đẹp mà còn rất đa tài. Ảnh: FB Lê Huỳnh Bảo Ngọc

Bảo Ngọc thu hút mọi ánh nhìn nhờ diện mạo xinh như hoa. Ảnh: FB Lê Huỳnh Bảo Ngọc

Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã để lại ấn tượng với công chúng bởi tài năng và sắc vóc nổi bật. Được dự đoán là Hoa hậu tương lai của Vbiz, hành trình phát triển của tiểu mỹ nhân được netizen theo dõi sát sao. Mới đây, cô bé tiếp tục gây chú ý khi thông báo tổ chức hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn.

Hồng Khanh - ái nữ nhà NSƯT Chiều Xuân

Được bố dẫn đi tham gia sự kiện từ nhỏ, Hồng Khanh - con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp và có nhiều tài năng nghệ thuật. Càng lớn, cô bé càng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt và khuôn miệng cười tỏa nắng.

Nàng tiểu thư là bản sao xinh đẹp hoàn hảo của nghệ sĩ Chiều Xuân. Ảnh: FB Hồng Khanh

Hồng Khanh còn tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ đường nét gương mặt hài hòa, visual nàng thơ đằm thắm và chiều cao nổi trội. Ở tuổi 18, nàng tiểu thư nhà nghệ sĩ Chiều Xuân rất biết cách chau chuốt diện mạo, có gu thời trang đa dạng nhiều phong cách và là bản sao hoàn hảo của mẹ.

Nếu lấn sân vào showbiz, Hồng Khanh chắc chắn sẽ là "đối thủ" nặng kí trên "đường đua" tới ngôi vị Hoa hậu trong tương lai. Càng trưởng thành, dàn tiểu thư Vbiz càng khiến dân tình "điêu đứng" vì sắc vóc xinh như hoa. Trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là những đối thủ cạnh tranh gay gắt trên đấu trường các cuộc thi Hoa hậu của làng hương sắc Việt.