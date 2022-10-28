3 tư thế ngủ tưởng an toàn nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ sức khỏe của trẻ cha mẹ cần lưu ý

Tư thế ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với giấc ngủ trẻ sơ sinh, bé ngủ ở tư thế không thích hợp có thể dẫn đến nguy cơ nghẹt thở hoặc các vấn đề về đường hô hấp khác. Một trong những tư thế ngủ nguy hiểm chính là khi trẻ nằm sấp. Ngay cả khi trẻ sơ sinh cảm thấy an toàn với tư thế này thì vẫn tiềm ẩn những rủi ro tổn hại đến sức khỏe .

Tuy nhiên, nếu điều này duy trì thành thói quen sẽ khiến trẻ dễ phụ thuộc vào bình sữa hoặc núm vú mới chịu đi ngủ, trẻ sẽ dễ thức giấc nếu mẹ lấy lại những thứ trên, và việc ngậm bình sữa hay núm vú giả trong thời gian dài có thể khiến trẻ bị sâu răng, sặc sữa, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ.

Một trong những trường hợp phổ biến là cha mẹ thường cho trẻ ngậm bình sữa hoặc núm vú giả khi đi ngủ, và cho rằng đây là cách thoải mái nhất để trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Để tránh cho bé hình thành thói quen ngậm bình sữa hoặc vú giả khi đi ngủ, cha mẹ có thể cho trẻ uống sữa xong và dỗ con ngủ, bỏ dần việc ru ngủ bằng sữa.

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2. Trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Thật ra thì có những lúc nên ngủ chung dù quan điểm của bạn là thế nào. Như lúc bé bệnh hay cảm giác bất an, bé sẽ muốn ngủ chung với ba mẹ và ba mẹ cũng vậy. Nhiều bé lớn sẽ tự động qua giường ba mẹ khi bé thức dậy để được ôm ấp vào buổi sáng. Có bé thì thỉnh thoảng lại đi ngủ “ké” giường ba mẹ. Đây không phải là vấn đề lớn, bạn đừng lo. Quan trọng là bạn phải luôn để ý đến những vấn đề an toàn khi ngủ chung.

Nhiều ba mẹ xem việc ngủ chung từ lúc bé sinh ra là rất tự nhiên. Họ cho rằng bé cần sự gần gũi, nên họ cho bé ngủ chung giường từ lúc sơ sinh.

Ngủ chung có thể trở thành thói quen của một số gia đình, không thay đổi được.

Đa số ba mẹ ủng hộ việc ngủ chung vẫn có chuẩn bị nôi cho bé mặc dù chỉ để bé ngủ vào ban ngày.

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Thường thì bé có thể ngủ ở nôi của bé. Đến khi thức dậy bú đêm thì mới qua giường ba mẹ và ngủ đến sáng.

Ba mẹ có thể ngủ chung với bé đầu đêm, sau đó thì cho bé ngủ riêng, tuỳ thuộc vào giờ giấc ngủ của bé.

Thời gian ngủ chung với nhau thường do ba mẹ quyết định. Khi nào ba mẹ cảm thấy giấc ngủ bị gián đoạn nhiều thì họ sẽ thay đổi.

Không có thời gian cố định khi nào nên ngừng ngủ chung. Khi nào ngưng là do ba mẹ quyết định.

Một số bé khi đã quen với việc ngủ chung thì sẽ khó tập ngủ một mình. Đó là lúc ba mẹ phải học nhiều cách khác nhau để dỗ bé ngủ.

3. Nằm nghiêng

Nằm nghiêng nhiều dẫn đến 1 số hệ lụy như sau:

Hội chứng đầu bẹt

Vào giai đoạn đầu đời, xương sọ của trẻ sơ sinh còn khá mềm. Do đó nếu áp lực tích tụ tại một số điểm trên hộp sọ trong thời gian dài sẽ khiến bộ phận này bị chìm vào bên trong và gây nên hội chứng đầu bẹt. Hội chứng đầu bẹt nếu xảy ra với mức độ nghiêm trọng sẽ làm hạn chế khả năng mở rộng của não bộ và làm cho não trở nên kém phát triển. Trẻ sơ sinh nằm nghiêng khi ngủ trong thời gian dài cũng làm cho vòng tai của trẻ chịu chèn ép làm thay đổi hình dạng tai.

Các hiện tượng này thường xảy ra khi trẻ sơ sinh nằm nghiêng khi ngủ thường xuyên và ở cùng một phía. Do đó, nếu cho trẻ nằm nghiêng khi ngủ, cha mẹ cần chú ý luân phiên đổi bên cho trẻ.

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Tật vẹo cổ

Tật vẹo cổ do sự rút ngắn của cơ sternocleidomastoid kết nối phía bên của đầu với xương đồ cũng là hiện tượng có thể xảy ra khi trẻ nằm nghiêng khi ngủ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do các cơ của trẻ vẫn còn mềm và đang phát triển, các cơ bị ảnh hưởng tiêu cực khi trẻ nằm nghiêng. Biểu hiện của trẻ bị vẹo cổ là thường có khuynh hướng nghiêng cổ về một bên đồng thời xoay mặt về bên đối diện. Nếu trẻ bị vẹo cổ bên phải, đầu trẻ sẽ nghiêng về bên phải và mặt trẻ sẽ thường xuyên xoay về bên trái. Khi bú mẹ, trẻ chỉ thích bú một bên vì khi xoay về bên ngược lại trẻ sẽ cảm thấy khó chịu. Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ sẽ hướng dẫn cha mẹ các bài tập kéo, giãn cổ để cha mẹ có thể tập ở nhà cho trẻ.