Trẻ cười vào thời điểm này 90% tương lai sẽ trở thành thiên tài, sự nghiệp xán lạn

Chúng ta đều biết rằng trẻ sơ sinh thường khóc nhiều khi mới chào đời, đó là một bản năng và cách giao tiếp của trẻ với thế giới bên ngoài. Nhưng bạn có biết có một cách khác để trẻ giao tiếp, đó là cười. Tuy nhiên, nụ cười của trẻ sơ sinh khác với người lớn, đó là nụ cười vô thức và bé thường không cười khi thức, chỉ khi đang ngủ, thỉnh thoảng bé mới nhoẻn miệng cười. Lý do đằng sau nụ cười toe toét khi ngủ của bé Bộ não và hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện và chu kỳ ngủ của trẻ ở giai đoạn này là khoảng 1 giờ hoặc lâu hơn. Sau mỗi chu kỳ ngủ, bé sẽ tự động thức giấc, nếu lúc này bé không đói và không có nhu cầu sinh lý nào khác thì bé sẽ tự động bước vào chu kỳ ngủ tiếp theo.

Mới đây một bà mẹ bỉm sữa vui mừng chụp bức ảnh khoe con gái vừa chào đời đang toét miệng cười trong lúc ngủ say để hào hứng đăng lên mạng xã hội thông báo tới tất cả người thân, bạn bè của cô về sự có mặt của nhóc tỳ. Ngắm nhìn gương mặt dễ thương, nụ cười toe toét trong lúc ngủ say của em bé đã đánh thức trái tim của tất cả những người làm mẹ. Bên cạnh đó không ít người đồng loạt nhận định em bé này là một đứa trẻ có trí thông minh bẩm sinh, thậm chí còn có thể là thiên tài trong tương lai.

Trẻ hầu hết có hai trạng thái ngủ: ngủ sâu và ngủ nhẹ. Khi trẻ ngủ nhẹ, trẻ sẽ có một số biểu hiện trên khuôn mặt, bao gồm cả nụ cười, và đôi khi là âm thanh. Về mặt học thuật, người ta tin rằng việc trẻ sơ sinh cười khi ngủ là do trạng thái chuyển động nhanh của mắt khi ngủ. Người lớn mơ thì chuyển động mắt nhanh trong khi ngủ, trong khi trẻ sơ sinh dành khoảng 50% thời gian ngủ để chuyển động mắt nhanh và não cũng hoạt động vào thời điểm này, tức là mơ. Nếu bé ổn định về mặt cảm xúc, vui vẻ và hài lòng, bé sẽ biểu hiện nhiều nụ cười hơn.

Khoảnh khắc lần đầu tiên trẻ sơ sinh nhoẻn miệng cười đều khiến những người xung quanh rung động vì sự dễ thương. Có bé vừa sinh ra đã cười ngay, có bé 1-2 ngày, có bé thì vài tuần hoặc 1 tháng.

Đứa trẻ cười sớm và hay cười được xem là vui vẻ, đem lại may mắn, rất được người ta yêu thích. Nụ cười của bé còn được xem là biểu hiện của sự lanh lợi, dự đoán việc trẻ lớn lên có thông minh hay không. Vì tuy trẻ mới sinh cười trong vô thức nhưng khi nghe người lớn gọi trẻ cười đáp lại, đây được xem là một tín hiệu về sự thông minh.

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Một số dấu hiệu khác của trẻ sinh ra có IQ cao

Trẻ sơ sinh phản ứng với âm nhạc: Có những bé vừa chào đời vài ngày tuổi đã có sự phản ứng với âm nhạc. Bé có thể vui vẻ, lắc người, vung tay chân hào hứng khi gặp đúng bài nhạc yêu thích. Đây cũng là biểu hiện của trẻ có phản ứng nhanh nhạy.

Đáp lại bố mẹ: Trong những tháng sơ sinh đầu đời, bé chưa có nhiều cách để giao tiếp với ba mẹ, nhưng nếu ba mẹ gọi mà bé đáp lại bằng cách nhìn, cười, vung tay chân vui mừng thì cũng là biểu hiện của IQ cao. Thậm chí nghe gọi tên mình là bé đã có phản ứng, vui vẻ và nhìn theo hướng của tiếng gọi.

Mỉm cười là một dấu hiệu dự đoán con thông minh, tuy nhiên mẹ muốn con thực sự thông minh thì cần duy trì nuôi con bằng sữa mẹ và theo sát quá trình lớn khôn của con.

Ba mẹ nên tương tác với bé thường xuyên, tạo cho bé một môi trường giao tiếp ngôn ngữ tốt và thường xuyên cho bé nghe những bản nhạc phù hợp, để bé được ngủ ngon, bé lớn lên sẽ thông minh và khỏe mạnh.