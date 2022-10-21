Mùa thu, mẹ hãy cho bé ăn loại rau củ này, bé sẽ khỏe mạnh cả năm, không lo ốm đau

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, nếu muốn con khỏe mạnh, mẹ nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ từ 300 gam đến 500 gam rau xanh, nên trộn với các loại rau với nhiều màu sắc khác, không để bé kén ăn. Dưới đây là những loại rau củ được gợi ý thích hợp cho bé ăn trong mùa thu đông, chứa dưỡng chất quan trọng và cần thiết giúp trẻ tăng đề kháng, phòng tránh ốm vặt.

Điều làm nên sức hấp dẫn của cà chua đối với sức khỏe là chất lycopene. Lycopene là một loại chất chống oxy hóa và có rất nhiều trong cà chua. Lycopene là loại chất cơ thể không thể tự tạo ra được mà chỉ có thể bổ sung thông qua đường ăn uống. Với lycopene, cà chua trở thành nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư và một số loại bệnh khác. Một ly nước ép cà chua mỗi ngày là sự bổ sung hoàn hảo để bạn chăm sóc sức khỏe của mình.

Cà rốt tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư. Cà rốt có tính ấm, sát trùng đường ruột, điều hòa khí giúp giảm đầy hơi, chướng bụng. Lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong củ này còn giúp bồi bổ cơ thể vốn bị suy nhược do tiêu chảy. Vitamin A giúp điều chỉnh hoạt động của hệ miễn dịch, ngăn nhiễm trùng.

Nhiều công trình nghiên cứu cho biết, ăn cà rốt giúp hạ thấp nguy cơ ung thư phổi, ung thư vú và ung thư ruột kết. Gần đây, các nhà khoa học đã cô lập một hợp chất có tên gọi là falcarinol trong cà rốt được cho là có tác dụng chống lại ung thư.

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Falcarinol là loại “thuốc trừ sâu tự nhiên”(natural pesticide) có chức năng bảo vệ gốc củ cà rốt không bị bệnh nấm bệnh. Trong bữa ăn hàng ngày, cà rốt gần như là thực phẩm duy nhất có chứa những hợp chất này. Một nghiên cứu được thực hiện ở chuột cho thấy, khi chúng được cho ăn cà rốt sống hoặc chất falcarrinol thì giảm được 33% nguy cơ ung thư ruột kết so với những con chuột không được ăn.

Cải thìa

Cải thìa chứa đa dạng các chất dinh dưỡng nên có rất nhiều lợi ích đối với sức khoẻ chúng ta, một số lợi ích nổi bật của cải thìa có thể được kể đến như:

Phòng ngừa ung thư: Glucosinolates trong cải thìa giúp chống lại các yếu tố gây ung thư và Phytoalexin giúp kháng độc thực vật.

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Hỗ trợ tiêu hoá tốt: chứa nhiều chất xơ ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Tốt cho mắt: Beta carotene dồi dào trong cải thìa có tác dụng phòng ngừa bệnh đục thuỷ tinh thể.

Tăng cường hệ miễn dịch: vitamin C hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống bệnh cảm cúm.