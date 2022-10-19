Cuộc sống sau màn hình của MC đường lên đỉnh Olympia - Trần Ngọc với vợ đẹp con khôn

Nam MC 8X cũng lan tỏa tình yêu với công việc MC cho nhiều bạn trẻ khi trực tiếp giảng dạy tại trung tâm đào tạo kỹ năng nói và MC chuyên nghiệp. Bên cạnh sự nghiệp thành công, MC điển trai nhất nhì nhà Đài Trần Ngọc có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã xinh đẹp cùng cậu con trai nhỏ đáng yêu. Anh đã có những chia sẻ chân thành xung quanh cuộc sống của bản thân.

Trần Ngọc là một BTV của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh để lại những ấn tượng trong lòng khán giả khi tham gia dẫn chương trình "Ô cửa bí mật" trên VTV3. Không chỉ thành công với "Ô cửa bí mật", Trần Ngọc còn được biết tới với việc làm MC cho nhiều chương trình âm nhạc lớn như gần đây nhất là show diễn của ban nhạc JYJ tại Việt Nam. Lối dẫn chương trình tự nhiên, hài hước với nụ cười luôn trên môi của Trần Ngọc khiến fan nữ "ăn không ngon, ngủ không yên". Trần Ngọc dường như trẻ trung hơn so với lứa tuổi của mình bởi độ "nhắng" không kém gì nhưng cô cậu 9x.

Tôi đến trường quay của chương trình Hãy Chọn Giá Đúng khi đang là sinh viên năm nhất. Các anh chị đã nhận tôi làm trợ lý trường quay để giúp việc cho ban biên tập. Tôi bị thu hút bởi môi trường làm việc và ánh đèn sân khấu. Việc làm MC cũng không phải lựa chọn tự thân của tôi mà cũng là tự đánh giá và động viên của anh chị tiền bối. Mọi người nói tôi có thể làm được đấy hãy thử sức đi.

Sau đó, tôi được hướng dẫn kĩ càng bởi nhiều chuyên gia tại VTV và cả những chuyên gia nước ngoài thông qua đào tạo của Đài. Sau sự cố gắng thể hiện của bản thân cuối cùng tôi đã được giao đảm nhận gameshow đầu tiên của mình là Ô Cửa Bí Mật.

Tôi không có nhiều ưu điểm nổi bật lắm khi tự đánh giá bản thân mình nên từ khi rẽ ngang sang làm truyền hình tôi tâm niệm hãy thật chăm chỉ và tận hưởng sân khấu mỗi khi có thể. Tôi mang tính cách và sự thoải mái của mình lên sân khấu, may mắn là khán giả đã đón nhận bản thân tôi được lâu như vậy. Tôi không có bí quyết gì cả, tôi nghĩ mình là người may mắn.

Thời gian gần đây, khán giả ưu ái gọi anh bằng cái tên “MC mát tay nhất VTV” khi dẫn ở điểm cầu Chung kết Olympia nào thì nơi đó thí sinh giành chức Quán quân. Vậy anh có thể chia sẻ vài cảm nghĩ của mình về điều này?

Thí sinh giành chiến thắng vì các em rất giỏi, không phải vì tôi đâu mọi người chỉ tếu táo gọi tôi như vậy mà thôi. Tôi cũng thấy thích và vui tai với nickname mới này, hy vọng nó cũng sẽ mang lại sự tích cực cho những ai theo dõi Trần Ngọc.

Anh và bà xã xinh đẹp nên duyên nhờ đâu, thưa anh?

Vợ tôi là bạn thân của chị họ nhà tôi. Tôi quen vợ qua người nhà. Sự kết nối của gia đình chúng tôi vốn khá thân thiết trước cả khi chúng tôi yêu nhau. Nên khi chúng tôi đã có nhiều năm trải nghiệm tình cảm và trưởng thành bên người kia, bởi vậy chúng tôi đưa ra quyết định kết hôn một cách khá bình tĩnh và mãn nguyện.

Hành trình bé Hi đến với vợ chồng anh như thế nào?

Vợ tôi có tiền sử bệnh và từng xạ trị. Lúc trước khi mang thai bác sĩ khám cũng rất lo lắng cho việc có con của chúng tôi và nói các chỉ số của vợ tôi không được tốt. Vợ tôi rất stress vì điều đó nhưng cuối cùng chúng tôi lại có em bé một cách tự nhiên. Đó là một phép màu với vợ chồng tôi. Quãng thời gian vợ mang bầu chúng tôi cũng may mắn vì mọi khó khăn đã qua với sự hỗ trợ hết sức của hai bên gia đình. Nghĩ lại thì đó quả là một quãng thời gian dài, với tôi nó như 9 năm chứ không phải 9 tháng.

Anh chia sẻ một chút về cậu nhóc 2 tuổi này nhé?

Con trai tôi và các bạn đồng trang lứa có nhiều thiệt thòi vì các cháu sinh ra tại thời điểm Covid hoành hành. Hạn chế rất nhiều khả năng trải nghiệm và học tập. Tôi đã rất sợ cháu không được ra ngoài nhiều sẽ hơi tồ. Nhưng giờ cháu thực sự là một cậu bé tươi tắn và lém lỉnh.

Cháu đặc biệt yêu động vật và thích bảy tỏ tình cảm với mọi người. Có những sáng thức dậy cháu đi một vòng để nói lời chào với tất cả bố mẹ và đồ đạc xung quanh: "Chào bố, chào mẹ, chào mèo, chào điều hòa, chào quạt, chào nhà vệ sinh, chào máy sấy...”. Tôi thấy cháu giỏi quan sát và hài hước.

Chỉ mới gần 2 tuổi nhưng bé Hi đã được bố mẹ lập tài khoản facebook và có đông đảo người theo dõi. Lý do nào khiến anh tạo tài khoản mạng xã hội sớm cho con như vậy?

Tôi và vợ đều muốn lưu lại khoảnh khắc của con mình, mạng xã hội giúp tôi có một nhật kí online dễ dàng. Đồng thời chúng tôi cũng muốn hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ là một chút năng lượng tích cực cho bất cứ ai lướt qua và nhìn thấy gia đình MC Trần Ngọc do đó tôi đã lập tài khoản mạng xã hội cho Hi.

Tôi nghĩ đây là quyền của mỗi gia đình. Đặc biệt là trong các gia đình mà bố mẹ làm công việc liên quan đến công chúng như tôi và các đồng nghiệp khác thì việc có quyết định công khai hình ảnh con cái hay không sẽ thường do gia đình có muốn tạo ra những hình ảnh văn minh và năng lượng cho những người theo dõi mạng xã hội. Trên không gian mạng có rất nhiều thông tin và nội dung xấu, “rác”,... Tôi muốn mình sẽ là một phần của những nội dung tích cực và văn minh, để cho khán giả của tôi có được một chút niềm vui trên mạng xã hội.

Hi là con của người nổi tiếng, vậy anh có đặt mục tiêu hay lên kế hoạch gì cho con để bố mẹ và gia đình đều thấy tự hào?

Tôi có mục tiêu lớn nhất là để cháu lớn lên với sự tự tin và nhân hậu. Cháu có thể không cần giỏi giang đặc biệt hay phải có thành tích gì nổi bật. Chỉ cần cháu lương thiện, đối với tôi là đủ.

Tôi nói thật là tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Bố mẹ và vợ tôi hỗ trợ cho công việc của tôi một cách tuyệt đối. Tôi chỉ có khoảng 1-2 giờ hàng ngày để gặp và chơi với con. Mọi việc trong nhà đều do vợ tôi thực hiện.

Hiện tại, anh Trần Ngọc vừa làm MC vừa có trung tâm đào tạo kỹ năng MC (Đây chỉ là câu lạc bộ tự phát thôi, không to tát đến mức vậy đâu - NV) vậy anh có thể chia sẻ một chút về quỹ thời gian phân bổ cho hai nơi cũng như thu nhập của bản thân?

Tôi dạy học là một việc phụ cũng như vì đam mê nói chuyện và được chia sẻ. Tôi thấy vui khi nhìn thấy các bạn mà tôi từng hướng dẫn trở thành MC chuyên nghiệp. Tôi thấy vui vì nhiều người được tôi hướng dẫn làm tốt hơn công việc của họ. Việc dạy học không mang lại thu nhập cho tôi mấy. Với tôi làm việc gì cũng muốn tốt và nghiêm túc nên tôi chuẩn bị điều kiện cho học sinh của tôi rất kĩ nhưng nói thật học phí mà các học viên gửi cho tôi thường chỉ đủ tiền thuê địa điểm và cơ sở vật chất mà thôi.

Còn thu nhập của MC như tôi không cố định vì còn phụ thuộc vào chương trình của tôi phát sóng đến các event mà các đơn vị sản xuất khác muốn mời. Tôi làm MC tại VTV nên thu nhập ở Đài của tôi cũng như các công chức khác, còn những công việc cá nhân như quảng cáo hay sự kiện không cố định nên rất khó coi là nguồn thu nhập chính.

Có khi nào anh có suy nghĩ lựa chọn công việc bớt bận hơn để dành thời gian cho vợ con? Chắc chắn rồi, với tôi gia đình cao hơn mọi thứ. Tôi có đam mê và yêu công việc nhưng không đặt sự nghiệp bản thân lên trên vợ con. Tôi có nói với vợ nếu tôi có được một điều kiện tài chính thoải mái hơn. Tôi sẽ bỏ bớt phần lớn công việc để đưa vợ tôi đi trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và cùng vợ dạy con. Hiện tại tôi phấn đầu làm việc và bận rộn cũng vì điều đó.

Vợ chồng anh đã có dự định sinh thêm em bé?

Việc này còn tùy thuộc vào quyết định của vợ tôi. Cơ thể của phụ nữ thì nên để phụ nữ quyết định.

Cảm ơn anh Trần Ngọc vì những chia sẻ chân thành.