Trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài giỏi hơn người, tương lai rộng mở, sau này làm rạng danh dòng họ

Trẻ sinh vào 4 ngày Âm lịch này có nhiều triển vọng. Họ được dự báo sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình.

Ngày mùng 8 và 10 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào ngày mùng 8 và 10 Âm lịch thường có phúc có phần, được bề trên che chở. Ngay từ nhỏ, bé đã khỏe mạnh, ít khi ốm đau, bệnh tật.

Lớn lên, trẻ sinh vào ngày Âm lịch này có ngoại hình sáng sủa, trí tuệ thông minh hơn người. Xuất thân trong gia đình không mấy giàu sang, họ nỗ lực không ngừng để vươn lên trong cuộc sống.

Người sinh vào ngày này Âm lịch này luôn hào phóng với bạn bè, tình nghĩa với mọi người. Nhờ đó, họ tạo dựng được các mối quan hệ tốt với mọi người và thường được quý nhân giúp đỡ.

Đến khi trưởng thành, vận mệnh của họ tỏa sáng. Họ thành đạt trong sự nghiệp, giúp đỡ được nhiều người, hiếu thuận với cha mẹ. Có thể nói, gia đình có con sinh vào ngày mùng 8 và 10 Âm lịch sẽ nhận được nhiều phước lành từ khi những em bé này được sinh ra.

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Ngày 22 và 26 âm lịch

Những người sinh vào ngày 22 và 26 tính tình đôn hậu, thật thà. Trong gia đình, họ trên kính dưới nhường, lễ phép, chu đáo với mọi người. Trong công việc, họ nói được, làm được, luôn giữ thái độ trung thực. Người sinh ngày này có tư tưởng khá thực tế.

Họ tin rằng mọi thành tựu trong cuộc đời này đều là do nỗ lực của con người mà ra. Họ không tin rằng có những điều may mắn từ trên trời rơi xuống.

Ảnh minh họa

Bước sang tháng 12, người sinh vào 2 ngày này làm ăn suôn sẻ, ngày một thành công trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh vừa có tài lại vừa có tâm nên được khách hàng tin tưởng.

Những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội thăng tiến trong công việc. Người sinh vào ngày Âm lịch này cần tập trung cho công việc thay vì ôm đồm nhiều việc một lúc kẻo xôi hỏng bỏng không. Làm việc có trách nhiệm, cố gắng hết mình, họ sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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