Trẻ sở hữu vết bớt ở 3 vị trí này, đảm bảo tương lai tươi sáng, cả đời an nhàn, sung sướng

Trẻ có vết bớt ở 3 vị trí này thì mang số mệnh giàu sang, phú quý, hậu vận ấm no, đủ đầy.

Vết bớt ở cánh tay phải, trái

Trẻ có vết bớt trên cánh tay là người tay hay làm, chân hay đi. Trong công việc, họ rất chăm chỉ làm việc, không ngại khó, ngại khổ. Gặp khó khăn, thất bại, họ cũng không nản lòng mà luôn cố gắng vươn lên.

Trẻ có đặc điểm này được xem là quý nhân ở kiếp trước, học rộng tài cao, gia đình bề thế. Người có vết bớt ở cánh tay tính tình dịu dàng, sức khỏe dồi dào, có trí thông minh, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu biết lễ nghĩa và dễ đồng cảm với mọi người.

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Vết bớt trên lưng

Trẻ có vết bớt trên lưng thường là những người mang tính cách hiền lành, nhã nhặn. Người có vết bớt này thường mang tấm lòng từ bi, không thích sân si, thích hành thiện, tích đức. Họ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, thảnh thơi thay vì bon chen, đấu đá.

Không những thế, họ là người có tài năng và sống tự lập chứ không muốn nhờ vả người khác. Họ thành công nhờ vào bàn tay và khối óc của mình.

Càng về hậu vận, cuộc sống của người có tướng này càng sung túc. Họ có được cuộc sống ấm êm hạnh phúc, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh.

Ảnh minh họa

Vết bớt trên lông mày

Trẻ có vết bớt trên lông mày thường mang nét tính cách dễ gần, lạc quan, vui vẻ. Họ sống hòa đồng, dễ kết bạn, thường truyền những cảm hứng tích cực đến cho người khác. Người có vết bớt trên lông mày cũng thường rất hào hiệp, hảo sảng. Họ đi đâu cũng có bạn.

Khi gặp khó khăn, họ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Người có vết bớt này dù thời trẻ gặp nhiều thử thách, thất bại, đến trung vận công việc, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến vượt bậc. Họ hợp làm việc ở những ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, sáng tạo. Về già, họ được sống cuộc sống an nhàn, mạnh khỏe, nhiều phúc lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Mẹ sinh con vào 3 tháng âm lịch này, đảm bảo bé ngoan ngoãn lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ Theo tử vi, những đứa trẻ sinh vào những tháng âm lịch này vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và bất kể làm gì cũng thành công. Họ mang đến may mắn cho cha mẹ và gia đình.

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