Cùng đối chiếu 5 dấu hiệu này xem con bạn có IQ cao không, chỉ cần "2 trong 5" chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cha mẹ

Nuôi dạy con 06/10/2022 07:08

Những đứa trẻ có EQ cao thường có những điểm chung này.

1. Trẻ có thể giữ bình tĩnh

Ngay cả người lớn cũng có lúc gặp khó khăn trong việc xoa dịu bản thân mỗi khi căng thẳng, bực bội. Trẻ có trí tuệ cảm xúc cao sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình theo những cách rất riêng như hít thở sâu, bỏ đi khi bị kích động hoặc nói “tôi cần nghỉ ngơi” thay vì la hét, tức giận.

Trẻ có EQ cao thường ít phản ứng bốc đồng hơn bạn cùng lứa tuổi. Chúng có thể nhận ra những cảm xúc của bản thân và hiểu mình nên cư xử thế nào.

2. Trẻ thường tâm sự với cha mẹ

Để có EQ cao trẻ cần biết cách thể hiện cảm xúc và sử dụng chúng để tạo kết nối với người khác. Vì vậy, những đứa trẻ có EQ cao cũng thường tâm sự với cha mẹ.

Những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao thường nhanh nhẹn hơn trong suy nghĩ và có rất nhiều ý tưởng. Cha mẹ nên định hướng mục tiêu và cùng con khám phá thế giới một cách có chủ đích.

Trí thông minh của trẻ có thể được cải thiện thông qua quá trình rèn luyện mới có được. Cha mẹ nên chú ý đến việc giáo dục để trẻ có thể trở nên thông minh hơn và trở thành công dân tốt của xã hội.

Cùng đối chiếu 5 dấu hiệu này xem con bạn có IQ cao không, chỉ cần '2 trong 5' chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cha mẹ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

3. Sử dụng ngôn ngữ của riêng mình để bày tỏ cảm xúc

Trẻ có EQ cao thường giỏi trong việc nhận biết và bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời nói. Theo nghiên cứu, chúng giỏi làm chủ bản thân vì hiểu mình đang cảm thấy thế nào và nên bày tỏ ra sao. Trẻ càng lựa chọn từ ngữ cụ thể càng chứng tỏ trẻ có cái nhìn sâu sắc về chính bản thân mình và biết cách xử lý điều đó.

Vậy nên trẻ có chỉ số EQ cao sẽ biết cách quản lý cảm xúc tốt, giảm thiểu tỉ lệ trầm cảm, tự tử…

Cùng đối chiếu 5 dấu hiệu này xem con bạn có IQ cao không, chỉ cần '2 trong 5' chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cha mẹ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

4. Trẻ dễ dàng nhận ra cảm xúc của người khác

Những đứa trẻ có chỉ số EQ cao thường cảm nhận chính xác cảm giác của người khác. Trẻ nhận biết người khác cảm thấy như thế nào thông qua biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Qua việc nhận ra được cảm giác của người khác, trẻ sẽ dần ý thức được cách tương tác phù hợp. Điều này sẽ giúp trẻ xây dựng được các mối quan hệ có ý nghĩa và bền vững trong tương lai.

5. Trẻ thể hiện lòng biết ơn

Những đứa trẻ thông minh thường rất hiểu chuyện, chúng biết phân biệt rõ ràng những việc mà chúng được giúp đỡ và rất biết cách để thể hiện lòng biết ơn đó bằng những lời cảm ơn, những hành động chứng tỏ chúng biết đến công sức, tình cảm mà người khác dành cho chúng. Trẻ có EQ cao thường biết cách để không chỉ nói lời cảm ơn theo phản xạ vì tính lịch sự mà chúng còn hiểu tại sao bản thân làm như vậy.

Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

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