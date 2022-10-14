Sinh con vào đúng 3 tháng âm lịch này, bố mẹ mừng như bắt được vàng, trẻ tài giỏi lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ suốt đời

Theo tử vi học, tháng 3 Âm lịch là thời điểm lập xuân. Trẻ sinh vào khoảng thời điểm này thuở nhỏ rất nghịch ngợm, hiếu động. Khi còn nhỏ, bé đã khiến cha mẹ phải lo lắng rất nhiều.

Cha mẹ có con sinh tháng Âm lịch này thường thành đạt trong công việc, tích lũy được của cải. Không những thế, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường ngoan ngoãn, hiếu thuận, không làm điều gì khiến cha mẹ phải lo lắng, giúp cha mẹ bớt đi nhiều gánh nặng.

Nhưng trẻ sinh vào tháng Âm lịch này cũng được trời ban phúc khí, khi lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Ngay từ khi sinh ra, trẻ sinh vào tháng này đã mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Khi lớn khôn, trưởng thành, trẻ làm việc cần cù, chịu khó, gây dựng sự nghiệp thành công. Họ mang đến cho cha mẹ một cuộc sống bình an, sung túc, không phải lo nghĩ.

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Tháng 8 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào tháng 8 Âm lịch là những người có suy nghĩ chín chắn, làm việc hiệu quả, mạnh dạn bứt phá.

Nhờ đó, họ luôn đạt được kết quả tốt trong công việc. Với đường hướng phát triển trong tương lai, người sinh tháng Âm lịch này cũng luôn hướng tới tầm cao mới, không chịu an phận.

Họ cũng có nhiều khả năng thành công trong công việc. Sự nghiệp dù có thăng trầm nhưng chỉ cần người có tháng sinh Âm lịch này giữ vững được niềm tin vào bản thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định thì họ nhất định sẽ tạo ra những bước đột phá.

Chính năng lực vượt trội đã mang lại cho họ những thành quả ngoài mong đợi. Khi có được sức mạnh thì người sinh tháng 8 Âm lịch sẽ không lo có kẻ cản đường hay sa sút không dậy nổi. Cuộc sống phía trước sẽ suôn sẻ một đường.

Ảnh minh họa

Tháng 12 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ sinh tháng 12 Âm lịch tính tình cởi mở. Người sinh vào tháng này thường là người hiền lành, tốt bụng và lương thiện. Họ thích dĩ hòa vi quý, không thích cạnh tranh, tranh luận. Cũng bởi vì vậy nên người sinh vào tháng 12 này đôi khi phải chịu thiệt thòi. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại và luôn thể hiện sự biết ơn đối với cuộc sống.

Họ gặp được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ có thêm mối quan hệ hữu hảo nên việc làm ăn cũng suôn sẻ. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc và giao thêm nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, sau này trẻ sẽ có tương lai rộng mở, công việc suông sẻ thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức, lương thưởng nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo