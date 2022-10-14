Sinh con vào đúng 3 tháng âm lịch này, bố mẹ mừng như bắt được vàng, trẻ tài giỏi lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ suốt đời

Nuôi dạy con 14/10/2022 11:57

Những đứa trẻ sinh vào 3 tháng âm lịch dưới đây sẽ có tương lai rộng mở, là niềm tự hào của bố mẹ.

Tháng 3 Âm lịch

Theo tử vi học, tháng 3 Âm lịch là thời điểm lập xuân. Trẻ sinh vào khoảng thời điểm này thuở nhỏ rất nghịch ngợm, hiếu động. Khi còn nhỏ, bé đã khiến cha mẹ phải lo lắng rất nhiều.

Nhưng trẻ sinh vào tháng Âm lịch này cũng được trời ban phúc khí, khi lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Ngay từ khi sinh ra, trẻ sinh vào tháng này đã mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Cha mẹ có con sinh tháng Âm lịch này thường thành đạt trong công việc, tích lũy được của cải. Không những thế, trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường ngoan ngoãn, hiếu thuận, không làm điều gì khiến cha mẹ phải lo lắng, giúp cha mẹ bớt đi nhiều gánh nặng.

Khi lớn khôn, trưởng thành, trẻ làm việc cần cù, chịu khó, gây dựng sự nghiệp thành công. Họ mang đến cho cha mẹ một cuộc sống bình an, sung túc, không phải lo nghĩ.

Sinh con vào đúng 3 tháng âm lịch này, bố mẹ mừng như bắt được vàng, trẻ tài giỏi lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ suốt đời - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào tháng 8 Âm lịch là những người có suy nghĩ chín chắn, làm việc hiệu quả, mạnh dạn bứt phá.

Nhờ đó, họ luôn đạt được kết quả tốt trong công việc. Với đường hướng phát triển trong tương lai, người sinh tháng Âm lịch này cũng luôn hướng tới tầm cao mới, không chịu an phận.

Họ cũng có nhiều khả năng thành công trong công việc. Sự nghiệp dù có thăng trầm nhưng chỉ cần người có tháng sinh Âm lịch này giữ vững được niềm tin vào bản thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định thì họ nhất định sẽ tạo ra những bước đột phá.

Chính năng lực vượt trội đã mang lại cho họ những thành quả ngoài mong đợi. Khi có được sức mạnh thì người sinh tháng 8 Âm lịch sẽ không lo có kẻ cản đường hay sa sút không dậy nổi. Cuộc sống phía trước sẽ suôn sẻ một đường.

Sinh con vào đúng 3 tháng âm lịch này, bố mẹ mừng như bắt được vàng, trẻ tài giỏi lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ suốt đời - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tháng 12 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ sinh tháng 12 Âm lịch tính tình cởi mở. Người sinh vào tháng này thường là người hiền lành, tốt bụng và lương thiện. Họ thích dĩ hòa vi quý, không thích cạnh tranh, tranh luận. Cũng bởi vì vậy nên người sinh vào tháng 12 này đôi khi phải chịu thiệt thòi. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại và luôn thể hiện sự biết ơn đối với cuộc sống.

Họ gặp được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ có thêm mối quan hệ hữu hảo nên việc làm ăn cũng suôn sẻ. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc và giao thêm nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, sau này trẻ sẽ có tương lai rộng mở, công việc suông sẻ thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức, lương thưởng nhiều.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Từ khóa:   dự đoán tương lai của trẻ biểu hiện con thông minh Cách để trẻ thông minh hơn

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 35 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 32 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?