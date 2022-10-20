Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm

Nuôi dạy con 20/10/2022 13:29

Cô bé người Iran với vẻ đẹp trong trẻo, xinh như thiên thần khiến ai cũng phải trầm trồ.

Chắc hẳn, các ông bố bà mẹ sẽ rất tự hào nếu như mình sinh ra được một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng phải căng mình bảo vệ cô công chúa nhỏ của mình khỏi người xấu. Đó là lý do vì sao một ông bố người Iran từng gây xôn xao mạng xã hội trong nước và thế giới năm 2018 bởi quyết định nghỉ việc ở nhà để chuyên tâm làm vệ sĩ bảo vệ cô con gái của anh.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 1
 

Lý do chỉ bởi vì con gái anh - bé Madhdis Mohammadi lúc đó mới 6 tuổi nhưng sở hữu vẻ đẹp quá xuất sắc. Cô bé mang gương mặt tròn đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây với đôi mắt to tròn rõ mí, sống mũi cao, khuôn miệng chúm chím, nước da trắng như tuyết.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 2
 

Nhiều người còn ví von, cô nhóc đến từ Urmianàynhư tượng đài nhan sắc của nhiều quốc gia như Địch Lệ Nhiệt Ba của xứ Trung. Được biết, sau khi nổi tiếng và được nhiều người biết đến, Madhdis nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, làm mẫu nhí cho các thương hiệu nổi tiếng. Nhiều fan gửi thư làm quen, tỏ tình, thậm chí đến tận nhà cô nhóc để xin được gặp gỡ.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 3
 

Vì muốn bảo vệ con mà ông bố điển trai quyết định nghỉ ở nhà làm vệ sĩ cho con. Có lẽ cũng chính vì những lo sợ của giới nghệ thuật mà phụ huynh của Madhdis luôn rất cẩn thận khi nhận bất kì lời mời nào dành cho con gái.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 4
 

Gần đây, trên mạng xã hội lại đăng tải một vài bức ảnh mới nhất của bé. Tất cả đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp trong trẻo, không phai mờ của cô bé. Nhiều người lục tìm danh tính của cô bé mới "tá hỏa" đó lại chính là cô bé Iran nổi tiếng 4 năm về trước.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 5
 

Hiệ tại, Madhdis bước sang tuổi thứ 10 và có nhiều thay đổi về diện mạo gương mặt. Nếu như lúc nhỏ, "cô bé đẹp nhất thế giới" sở hữu hình dáng khuôn mặt tròn thì hiện tại gương mặt lại thuôn dài, chiếc cằm V-line chuẩn hình mẫu đẹp hiện đại.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 6
 

Madhdis có đôi mắt biết cười, hàng lông mày rậm, sống mũi cao và khuôn miệng ngày càng "trổ nét" đẹp rõ ràng hơn. Madhdis vẫn thích nuôi tóc dài xoăn nhẹ và đã bắt đầu thích làm đẹp ở tuổi dậy thì khi trang điểm nhẹ, sơn móng tay và mặc quần áo điệu đà hơn. Những hình về Madhdis được chia sẻ vẫn thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Thậm chí vẫn có những lời bình luận tán tỉnh, dành tình yêu đặc biệt cho Madhdis Mohammadi.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 7
 
Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 8
 

Dù có nhan sắc hơn người nhưng nhờ sự định hướng rõ ràng mà cô bé vẫncó cuộc sống đúng lứa tuổi như bao bạn đồng lứa. Cô bé thường xuyên đi du lịch, khám phá cuộc sống và đặc biệt rất yêu động vật. "Madhdis rất yêu chó và mèo. Con bé thích được giao tiếp với chúng thông qua ngôn ngữ hình thể và lời nói, bé cũng giao tiếp rất nhanh với các con vật này" - bố của Madhdis Mohammadi cho hay. Trong các chuyến du lịch của con gái luôn luôn có bố đi cùng. Điều đó cho thấy ông bố dành nhiều thời gian bên cạnh con gái đúng như dự định ban đầu của mình.

Bé gái quá xinh đẹp khiến bố phải nghỉ việc làm vệ sĩ: Diện mạo gương mặt khác lạ sau 4 năm - Ảnh 9
 

Ngoài ra, Madhdis Mohammadi yêu nghệ thuật, biết chơi đàn pianno, violon và là một cô bé sôi nổi, chăm chỉ trong mọi việc. Những người hâm mộ yêu mến mong đợi, dù có nổi tiếng sớm nhưng mong Madhdis vẫn luôn sống đúng với lứa tuổi, sống trọn vẹn tuổi thơ và nhận được sự giáo dục tốt nhất từ người bố tuyệt vời của mình.

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