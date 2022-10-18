Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố 

Nam diễn viên không ngần ngại thể hiện sự "cuồng" con gái.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Quách Ngọc Ngoan có 2 người con "đủ nếp đủ tẻ" là Cà Pháo (con trai với Lê Phương) và Sumi (con gái với Phượng Chanel). Sau khi chia tay, các con đều sống với mẹ. Khoảng thời gian mới ly hôn Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan thậm chí còn bị vợ cũ "tố" không quan tâm, chu cấp và thăm nom bé Cà Pháo. Sau này, cả hai mới tìm được tiếng nói chung và giảng hòa để cùng nuôi dạy con trai. Ở lần thứ 2 làm bố, Quách Ngọc Ngoan dường như đã trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, anh cũng được Phượng Chanel tạo điều kiện gần gũi con.

Ông bố tài tử không ngần ngại thể hiện sự "cuồng" con gái, thường xuyên đăng tải hình ảnh bên con. Thậm chí, mới đây Quách Ngọc Ngoan còn đón bé Sumi từ Hà Nội vào TP.HCM ở cùng bố một thời gian. Ông bố 2 con hào hứng chia sẻ: "Ba bận tập phim mới 1 tháng rồi mới đón được con gái kim cương vào Sài Gòn với ba". Cùng với bài đăng là hình ảnh Quách Ngọc Ngoan mặc áo thun quần short, đích thân ra sân bay đón "con gái kim cương". Nam diễn viên "Người bất tử" ôm con gái vô cùng tình cảm, bé Sumi cũng tỏ ra bám bố, hai bố con quấn quýt không rời. Trong loạt ảnh mới nhất, bé Sumi lớn phổng, chân dài, trông rất cứng cáp. Tuy không lộ mặt nhưng mái tóc đen và làn da trắng nõn nà của cô bé vẫn vô cùng nổi bật. Thậm chí có người còn khen ngợi Sumi là "Hoa hậu tương lai”.

Vào khoảng giữa năm 2020, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ thông báo mình có con chung với Phượng Chanel, khiến cộng đồng mạng vui mừng cho hạnh phúc của cả hai. Họ không tổ chức đám cưới nhưng nam diễn viên từng xác nhận cả hai là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Bé Sumi có tên thật là Quách Trương Thanh Nhã. Thế nhưng không lâu sau tuyên bố có con chung, cả hai lại "đường ai nấy đi" khiến công chúng bất ngờ. Con gái Quách Ngọc Ngoan ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bố. Đi kèm với hình ảnh dễ thương này, Quách Ngọc Ngoan có chia sẻ dòng trạng thái ngắn: "Ru em ngủ à ơi". Cả Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đều thống nhất không để lộ mặt con trước truyền thông để bảo vệ bé. Xưa Lê Phương trách không quan tâm con, nay Quách Ngọc Ngoan đón con gái Phượng Chanel ở cùng bố. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", Sumi sống ở Hà Nội cùng mẹ và các chị gái. Quách Ngọc Ngoan làm việc tại TP.HCM. Thế nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 bố con. Nam tài tử từng tiết lộ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho con gái không dưới 10 lần. Hơn thế, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn duy trì mối quan hệ bạn tốt, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Ông bố hai con còn thoải mái đến nhà người cũ để gặp gỡ con gái. Sự quan tâm của Quách Ngọc Ngoan dành cho bé Sumi, cũng như quá trình anh tự tay chăm và nấu cơm cho con,... cho thấy sự trưởng thành của nam diễn viên trong vai trò làm bố. Sumi nhờ đó mà cũng vô cùng yêu mến và gần gũi bố. Những phụ huynh không ở gần con thường xuyên như Quách Ngọc Ngoan dễ rơi vào trường hợp mất kết nối với con cái, có khoảng cách giữa bố mẹ và con cái,... Có thể thấy Quách Ngọc Ngoan rất nỗ lực trong việc tạo sự liên kết với con, bất chấp công việc bận rộn vẫn gọi điện và đón con vào chơi với mình.

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