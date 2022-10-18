Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố 

Nuôi dạy con 18/10/2022 17:38

Nam diễn viên không ngần ngại thể hiện sự "cuồng" con gái.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Quách Ngọc Ngoan có 2 người con "đủ nếp đủ tẻ" là Cà Pháo (con trai với Lê Phương) và Sumi (con gái với Phượng Chanel). Sau khi chia tay, các con đều sống với mẹ. Khoảng thời gian mới ly hôn Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan thậm chí còn bị vợ cũ "tố" không quan tâm, chu cấp và thăm nom bé Cà Pháo.

Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố  - Ảnh 1
 

Sau này, cả hai mới tìm được tiếng nói chung và giảng hòa để cùng nuôi dạy con trai. Ở lần thứ 2 làm bố, Quách Ngọc Ngoan dường như đã trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, anh cũng được Phượng Chanel tạo điều kiện gần gũi con.

Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố  - Ảnh 2
 

Ông bố tài tử không ngần ngại thể hiện sự "cuồng" con gái, thường xuyên đăng tải hình ảnh bên con. Thậm chí, mới đây Quách Ngọc Ngoan còn đón bé Sumi từ Hà Nội vào TP.HCM ở cùng bố một thời gian.

Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố  - Ảnh 3
 

Ông bố 2 con hào hứng chia sẻ: "Ba bận tập phim mới 1 tháng rồi mới đón được con gái kim cương vào Sài Gòn với ba". Cùng với bài đăng là hình ảnh Quách Ngọc Ngoan mặc áo thun quần short, đích thân ra sân bay đón "con gái kim cương". Nam diễn viên "Người bất tử" ôm con gái vô cùng tình cảm, bé Sumi cũng tỏ ra bám bố, hai bố con quấn quýt không rời. Trong loạt ảnh mới nhất, bé Sumi lớn phổng, chân dài, trông rất cứng cáp. Tuy không lộ mặt nhưng mái tóc đen và làn da trắng nõn nà của cô bé vẫn vô cùng nổi bật. Thậm chí có người còn khen ngợi Sumi là "Hoa hậu tương lai”.

Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố  - Ảnh 4
 

Vào khoảng giữa năm 2020, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ thông báo mình có con chung với Phượng Chanel, khiến cộng đồng mạng vui mừng cho hạnh phúc của cả hai. Họ không tổ chức đám cưới nhưng nam diễn viên từng xác nhận cả hai là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Bé Sumi có tên thật là Quách Trương Thanh Nhã. Thế nhưng không lâu sau tuyên bố có con chung, cả hai lại "đường ai nấy đi" khiến công chúng bất ngờ. Con gái Quách Ngọc Ngoan ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bố. Đi kèm với hình ảnh dễ thương này, Quách Ngọc Ngoan có chia sẻ dòng trạng thái ngắn: "Ru em ngủ à ơi".

Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố  - Ảnh 5
 

Cả Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đều thống nhất không để lộ mặt con trước truyền thông để bảo vệ bé. Xưa Lê Phương trách không quan tâm con, nay Quách Ngọc Ngoan đón con gái Phượng Chanel ở cùng bố. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", Sumi sống ở Hà Nội cùng mẹ và các chị gái. Quách Ngọc Ngoan làm việc tại TP.HCM. Thế nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 bố con. Nam tài tử từng tiết lộ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho con gái không dưới 10 lần.

Quách Ngọc Ngoan khoe khoảnh khắc chăm con gái cực ngọt, cô công chúa nhỏ Sumi vô cùng gần gũi và bện bố  - Ảnh 6
 

Hơn thế, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn duy trì mối quan hệ bạn tốt, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Ông bố hai con còn thoải mái đến nhà người cũ để gặp gỡ con gái. Sự quan tâm của Quách Ngọc Ngoan dành cho bé Sumi, cũng như quá trình anh tự tay chăm và nấu cơm cho con,... cho thấy sự trưởng thành của nam diễn viên trong vai trò làm bố. Sumi nhờ đó mà cũng vô cùng yêu mến và gần gũi bố.

Những phụ huynh không ở gần con thường xuyên như Quách Ngọc Ngoan dễ rơi vào trường hợp mất kết nối với con cái, có khoảng cách giữa bố mẹ và con cái,... Có thể thấy Quách Ngọc Ngoan rất nỗ lực trong việc tạo sự liên kết với con, bất chấp công việc bận rộn vẫn gọi điện và đón con vào chơi với mình.

Sinh con vào đúng 3 tháng âm lịch này, bố mẹ mừng như bắt được vàng, trẻ tài giỏi lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ suốt đời

Sinh con vào đúng 3 tháng âm lịch này, bố mẹ mừng như bắt được vàng, trẻ tài giỏi lại hiếu thuận, là niềm tự hào của cha mẹ suốt đời

Những đứa trẻ sinh vào 3 tháng âm lịch dưới đây sẽ có tương lai rộng mở, là niềm tự hào của bố mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nuôi con giỏi dạy con ngoan bí quyết nuôi con Hằng Túi nuôi con

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?