Con gái Hà Kiều Anh sáng dậy 6 giờ tập đội tuyển: 7 tuổi chân dài như siêu mẫu, mặt xinh như Hoa hậu

Bà mẹ 3 con cho biết: "Dù bận đến đâu nhưng kỳ thi đấu bơi lội nào của các con ba mẹ đều tham dự đầy đủ. Mỗi lần các con thi là cả nhà đến la hét cổ vũ rất sôi nổi. Cô út Viann năm nay học lớp 1 mà cũng ráng theo các anh thi vào đội tuyển bơi của trường. Một tuần 4 buổi phải dậy lúc 6h sáng để tập luyện với đội tuyển, lịch học dày đặc nhưng các con đều cố gắng học thật tốt. Yêu lắm cơ”.

Theo nghiên cứu, từ 4 tuổi trẻ đủ sự phát triển để bắt đầu học tập bơi lội. Trong gia đình Hà Kiều Anh, cả 3 người con là Vương Khang (14 tuổi), Vương Khôi (11 tuổi) và Huỳnh Viann (7 tuổi) đều là những "kình ngư nhí", không chỉ yêu thích bơi lội mà còn tham gia đội tuyển của trường và đạt nhiều giải thương.

Là một người mẹ, Hà Kiều Anh không ngần ngại đồng hành cùng con, đưa các bé đến trường và theo dõi từng kỳ thi đấu. Nhiều người đã dành lời khen ngợi cho cả 3 mẹ con, chúc mừng Viann và Vương Khôi giỏi giang, giành được phần thưởng xứng đáng với sự cố gắng của mình.

Được biết trong buổi thi đấu, cả Viann và Vương Khôi đều về nhất một bàn và giành được huy hiệu. Hoa hậu Việt Nam 1992 đồng thời chia sẻ các con vô cùng chịu khó tập bơi, dậysớm để rèn luyện trong đội tuyển.

Đặc biệt, vóc dáng của con gái út nhà Hà Kiều Anh lập tức trở thành tâm điểm. Ở tuổi lên 7, cô bé sở hữu chiều cao nội trội, thân hình mảnh khảnh, chân dài miên man.

Từ bé, Viann đã nổi tiếng là "Hoa hậu nhí", thừa hưởng gen trội từ người mẹ Hoa hậu, cả khuôn mặt và vóc dáng đều nổi trội. Hà Kiều Anh cảm nhận con gái hơi gầy, cho biết bé đặc biệt yêu thể thao và còn có ý định học thêm bóng rổ.

Được biết khi con gái được 6 tháng tuổi, Hà Kiều Anh đã cho bé tiếp xúc với hồ bơi. Đến nay, bơi lội trở thành niềm đam mê của Viann. Bên cạnh đó, cô bé còn trượt patin, chạy bộ, tập múa, cưỡi ngựa,... Hà Kiều Anh hết lòng đầu tư cho các con, tạo cơ hội để bé thử sức với nhiều bộ môn và tìm ra niềm uống hợp lý nên cả Viann lẫn 2 anh đều phát triển chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Lưu ý khi cho trẻ tập bơi

Các con của Hà Kiều Anh đều yêu thích bơi lội và có chiều cao nổi bật. Bơi lội cũng là kỹ năng sinh tồn cần thiết trẻ cần được học sớm.

Dưới đây là một số lưu ý khi cho trẻ tập bơi:

- Chuẩn bị các vật dụng cần thiết như: Quần áo, mũ, phao, kính bơi. Đặc biệt, kính bơi là vật không thể thiếu đối với trẻ học bơi, bởi không chỉ giúp bảo vệ mắt của trẻ mà còn giúp trẻ quan sát tốt và tự tin hơn khi ở dưới nước.

- Chọn bể bơi có chất lượng nước tốt. Trẻ mới học bơi thường chưa quen cách thở nên đôi khi dễ bị uống nước. Vì vậy, việc chọn bể bơi có chất lượng nước tốt rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Nước bể bơi phải trong, nhìn rõ đáy bể, không có mùi lạ.

- Không học quá đông trong một ca. Mỗi huấn luyện viên chỉ nên dạy 3-5 trẻ trong một ca để trẻ vừa có sự ganh đua, vừa đảm bảo chất lượng. Nếu chỉ dạy một thầy một trò sẽ khiến trẻ quá sức; dạy trên 5 trẻ khiến việc học của trẻ kém hiệu quả bởi phải chờ đợi lâu.

- Chọn trung tâm uy tín: Trước khi đăng ký cho trẻ học bơi, cần tham khảo những người đã từng cho con học bơi để tìm được huấn luyện viên tốt và trung tâm uy tín.

- Tuyệt đối tuân theo các bảng chỉ dẫn nguy hiểm trong bể bơi.

- Không bơi sau khi ăn no.

- Không bơi dưới trời nắng.

- Sau khi bơi, cùng với việc tắm gội, cần nhỏ nước muối sinh lý để rửa mắt.