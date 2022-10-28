Giờ sinh của đứa trẻ có sao may mắn chiếu mệnh, tương lai sáng ngời, lớn lên thành đạt, cha mẹ được nhờ

Chăm sóc con 28/10/2022 13:59

Những đứa trẻ có giờ sinh này được ví như ngôi sao may mắn, mang đến tài lộc, phước lành cho cả gia đình.

Trẻ sinh vào giờ Mão (5:00 – 7:00)

Những đứa trẻ sinh khung giờ này thường rất hiểu chuyện và ít làm cha mẹ buồn phiền. Đặc biệt, trẻ sinh giờ này mang trong mình tính cách ôn hòa, điềm tĩnh, gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Đối mặt với khó khăn, thách thức, bé dễ dàng gặp hung hóa cát, giành thế chủ động.

Sinh con khung giờ này, các cặp vợ chồng hoàn toàn yên tâm cuộc sống khi vào trung và hậu vận, bởi được hưởng phúc lộc từ con cháu. Cuộc sống bình yên, gặp hung hiểm hóa cát lành, sức khỏe dồi dào.

Giờ sinh của đứa trẻ có sao may mắn chiếu mệnh, tương lai sáng ngời, lớn lên thành đạt, cha mẹ được nhờ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trẻ sinh vào giờ Thìn (07: 00 - 09: 00)

Bói ngày giờ sinh Âm lịch có thể thấy, trẻ có giờ sinh vào giờ Thìn rất năng động, tinh nghịch, tràn đầy sức sống. Ngay từ nhỏ, bé rất lanh lợi, hoạt bát.

Giờ Thìn là khoảng thời gian mặt trời đã lên, tỏa chiếu ánh sáng huy hoàng. Trẻ có giờ sinh này có sao may mắn đồng hành suốt đời, mọi sự đều suôn sẻ, hạnh phúc.

Lớn lên, trẻ không chỉ gặt hái được thành công trong học tập trong những năm đầu đời mà còn thăng hoa về sự nghiệp và giàu có khi lớn lên.

Họ có thể vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp và trở thành người có tiếng nói trong xã hội. Người có giờ sinh này biết đối nhân xử thế, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh em trong gia đình.

Giờ sinh của đứa trẻ có sao may mắn chiếu mệnh, tương lai sáng ngời, lớn lên thành đạt, cha mẹ được nhờ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trẻ sinh vào giờ Thân (15: 00 - 17: 00)

Bói ngày giờ sinh Âm lịch, trẻ sinh vào khung giờ Thân thường mang tính cách bướng bỉnh, cứng đầu. Khi nhỏ, bé khá khó nuôi, hay ốm đau.

Nhưng khi lớn lên, trẻ thể hiện ý chí kiên định, khả năng quyết đoán, dám làm dám chịu. Trẻ có giờ sinh này có số mệnh làm nên việc lớn. Xuất thân trong gia cảnh khó khăn, trẻ rất yêu thương gia đình, không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ.

Những người sinh vào đầu giờ Thân sống hòa hợp với cha mẹ và người thân trong gia đình. Sinh ra đã có đầu óc lanh lợi, làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, vì vậy họ dễ đạt được thành công trong cuộc sống.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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