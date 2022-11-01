Ninh nước nấu cháo cho con, Á hậu Tú Anh mạnh tay chi tiền mua “vàng mềm” Tây Tạng để bổ sung dinh dưỡng

Sau đó, cô quyết định tạm gác sự nghiệp 1 thời gian để chuyên tâm chăm sóc chồng, lo cho con trai. Hiện tại bé Kem đã đến tuổi đi mẫu giáo, nàng Hậu cũng dần quay trở lại với công việc nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là nuôi và dạy con trai.

Á hậu Dương Tú Anh là một trong số ít người đẹp Việt có cuộc sống gia đình hạnh phúc và yên ấm sau khi xây dựng với chồng thiếu gia Gia Lộc làm trong ngành xây dựng. Trái ngọt hạnh phúc của cả hai chính là cậu quý tử Kem chào đời sau khi kết hôn năm 2018 không lâu.

Thời gian đối với các bà mẹ dường như là không đủ khi chăm con, Tú Anh cũng vậy, cô luôn coi con trai – bé Kem là một người bạn, luôn trò chuyện, hỏi han, chăm sóc và giúp đỡ khi con học online. Tú Anh khẳng định, vì cô có thời gian nên được chăm sóc con khi dịch dã như hiện tại là may mắn, nhưng cô cũng rất cảm thông đối với các bà mẹ không có điều kiện chăm con khi con cái nghỉ học.

Á hậu Tú Anh có cuộc sống trọn vẹn kể từ khi kết hôn với chồng kín tiếng. Hiện tại, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nuôi dạy con trai khôn lớn mỗi ngày.

Được biết, Á hậu Tú Anh là bà mẹ rất cẩn trọng trong các vấn đề ăn uống của Kem. Ngay từ khi cậu bé bắt đầu ăn dặm, cô đã tìm hiểu rất kĩ về các phương pháp ăn dặm sao cho vừa tốt vừa phù hợp với thể trạng của con. Bà mẹ lựa chọn phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, tự lựa chọn những loại rau củ tươi ngon và dễ kết hợp nhất để dùng trong các bữa ăn hàng ngày cho Kem.

Không chỉ chu đáo trong cách chuẩn bị đồ ăn dặm cho con mà Á hậu sinh năm 1993 còn không ngại mạnh tay rút hầu bao để mua những loại thực phẩm đắt đỏ cho cậu quý tử nhà mình. Mới đây, cô khiến nhiều người trầm trồ khi khoe nguyên liệu đắt đỏ dùng để làm nước nấu cháo cho con. Cụ thể, Tú Anh chuẩn bị thịt gia cầm, táo đỏ và các loại nấm, trong đó đáng chú ý là có sự xuất hiện của nấm đông trùng hạ thảo.

Nấm đông trùng hạ thảo vốn được biết đến là một loại đông dược quý hiếm, có chứa 17 loại axit amin và vitamin. Các nghiên cứu y học và dược học đã chứng minh được tác dụng dược liệu thần kỳ của nấm đông trùng hạ thảo với sức khỏe con người.

Loại nấm này là món quà quý được ví như "vàng mềm" Tây tạng có giá thành khá đắt đỏ, xuất hiện trên thị trường tiêu dùng Việt với hai dạng tươi và khô, rất được mọig miễn dịch, giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngoan, đặc biệt là những bé còi xương, suy dinh dưỡng dùng đều rất tốt. Được biết, nấm đông trùng hạ thảo tươi hiện có giá trên thị trường là 1,5 triệu đồng/ 1 lạng, nấm đông trùng hạ thảo khô (loại gãy) là 900 nghìn đồng 10gram.

Biết được giá trị dinh dưỡng và giá thành của loại nguyên liệu quý này, nhiều người càng công nhận mẹ bỉm này chế biến món ăn cho con khá cầu kì. Ngoài chăm chút đến vấn đề ăn uống, Á hậu Việt Nam 2012 còn quan tâm đến con trai ở mọi phương diện như ăn mặc hầu hết đều là những món đồ hiệu đắt đỏ. Ước tính các món đồ từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Hay còn chịu chi tiền đi làm tóc xoăn cho cậu nhóc. Chính vì thế, Kem luôn xuất hiện điển trai, bảnh bao và được khen là cậu nhóc có sức hút nhất nhì showbiz Việt.

Ngoài ra, quý tử của thiếu gia ngành xây dựng cũng được bố mẹ chọn trường học có học phí khủng nhất Hà Nội với cơ sở vật chất và chương trình học đẳng cấp khi bắt đầu đi học lúc 2 tuổi. Theo đó, mức học phí trường mầm non mà bé Kem theo học được công khai rơi vào khoảng 258 - 384 triệu đồng/ năm (cả ngày) và 190 - 200 triệu/ năm (nửa ngày). Vào ngày đầu tiên bé đến trường còn được chính ông nội quyền lực và bố mẹ dẫn đến lớp.