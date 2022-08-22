Cuối ngày mai 23/8, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo tiền của không cánh mà bay, xui rủi bám lấy, tình - tiền nhiều trắc trở.

Tử vi ngày mới cho biết Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân có thể gặp rắc rối với đồng nghiệp, ảnh hưởng tới công việc do quan điểm của hai bên trái ngược nhau. Càng những lúc như vậy bản mệnh càng cần phải bình tĩnh để tìm phương án giải quyết, dùng thái độ ôn hòa để trao đổi với đối phương chứ không nên tỏ thái độ gay gắt chỉ khiến mọi chuyện căng thẳng thêm.

Ngày Kim Mộc xung khắc, chuyện tình cảm của những chú Khỉ dễ gặp phải trục trặc, nhất là các cặp vợ chồng mải mê với công việc mà không để tâm vun vén hạnh phúc gia đình. Con giáp này cần hâm nóng tình cảm trước khi khoảng cách giữa hai người có thể khiến cho kẻ thứ 3 thừa thế chen chân vào.

Kiếp Tài không có là điều gì đáng ngại đối với con giáp tuổi Thân ngày mai cả. Một chút thay đổi đầy bất ngờ trong cách ứng xử của bản mệnh sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên, bởi vì họ không nghĩ là bạn như thế. Hãy cho họ thấy một khía cạnh khác, một con người rất khác của bạn nhé.

Kiếp Tài không có là điều gì đáng ngại đối với con giáp tuổi Thân ngày mai cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày mai. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra.

Ngày mai dự báo bạn phải tự mình vận động, gánh vác. Gia đình không hỗ trợ bạn nhiều về mặt công việc. Tuy nhiên với trí thông minh và lòng lương thiện bạn luôn là người thắng thế trong công việc. Người này làm việc gì cũng có xu hướng độc lập, sống trọng tình trọng nghĩa.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn hơn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn.

Ngày mai dự báo bạn phải tự mình vận động, gánh vác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại sẽ đẩy người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với khó khăn. Trong ngày mai, bạn dường như bị cô lập vì bị mọi người quay lưng, kể cả những người tưởng chừng thân thiết. Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình để nhận ra mình có đang sai lầm ở phương diện nào hay không.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm ngày càng rạn nứt.

Cục diện Tương Hại sẽ đẩy người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo