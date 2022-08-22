Cuối ngày hôm nay 22/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình không mấy suôn sẻ, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên trúc trắc

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 15:25

Cuối ngày hôm nay 22/8, 3 con giáp này vận trình không suôn sẻ, xui rủi bủa vây, tiền của không cánh mà bay, đường tình nhiều trục trặc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 22/8/2022, tuổi Dậu cần đề phòng họa mất tiền mất của. Vì hơn thua chuyện tiền bạc mà anh em, bạn bè có thể quay lưng lại với nhau bất cứ lúc nào. Dù trong bất cứ trường hợp cũng cần giữ bình tĩnh, chớ vội buông xuôi.

Con giáp này cũng chớ nên nghe theo những lời đường mật mà vội vàng ra quyết định đầu tư vào thời điểm này. Những rủi ro tiềm ẩn không ngờ đến có thể đẩy bản mệnh vào đường cùng đó. Hãy kiên nhẫn và tìm hiểu thật kỹ càng mọi thứ trước.

Vận trình tình cảm có điềm đổ vỡ. Sự nóng nảy và hờn ghen vô cớ của con giáp này có nguy cơ phá hỏng tình yêu đang đẹp đẽ. Nhưng đừng vội buồn lòng vì hạnh phúc vẫn còn chờ ta ở con đường phía trước.

Cuối ngày hôm nay 22/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình không mấy suôn sẻ, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên trúc trắc - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có điềm đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Mão Ngọ tương phá nhắc nhở những người này tránh ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc. Làm việc cần tự tin, nhưng tự tin thái quá là điều không nên vì nó sẽ che lấp mọi vấn đề, khuyết điểm mà bạn đang mắc.

Vận trình tài lộc kém sắc. Việc mua đồ mà không nhìn giá hay chi tiêu thoải mái cũng là vấn đề cần xem xét lại.

Tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền, cẩn thận về lời nói lẫn trong cách cư xử, tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ gây mếch lòng. Dù bận rộn công việc, bạn cũng nên quan tâm đến gia đình, chăm sóc người thân và hướng dẫn làm các việc phúc thiện, điều căn bản này sẽ tốt cho bạn về sau. Nếu đã hứa hẹn, nên có sự giúp đỡ cho người thân về tiền bạc hoặc cho vay mượn, không nên quá tính toán.

Cuối ngày hôm nay 22/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình không mấy suôn sẻ, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên trúc trắc - Ảnh 2
Tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Tuy nhiên, tử vi phương Đông cho rằng chỉ cần tuổi Thân tinh tế một chút thì sẽ nhìn ra được cơ hội nằm trong thách thức. Chính Tài xuất hiện giúp bạn thăng hoa với những ý tưởng mới mẻ và táo bạo.

Vận trình tài lộc kém sắc. Người tuổi này tốt nhất nên học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và đầu tư một cách khôn ngoan.

Mộc khắc Thổ, bạn và người ấy khó tìm được tiếng nói chung, những xung đột diễn ra liên miên trong những ngày này. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, những vết rạn nứt do chúng gây ra sẽ ngày càng lớn thêm và không cách nào hàn gắn được. Mối quan hệ chẳng mấy chốc mà vỡ vụn trong chớp mắt. 

Cuối ngày hôm nay 22/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình không mấy suôn sẻ, khó khăn trăm bề, tài chính lao dốc, tình duyên trúc trắc - Ảnh 3
Mộc khắc Thổ, bạn và người ấy khó tìm được tiếng nói chung - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 22/8, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên

Cuối ngày hôm nay 22/8, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên

Cuối ngày hôm nay 22/8, 3 con giáp này được Thực thần nâng đỡ, công danh vụt sáng, một bước lên hương, của cải đầy nhà, đào hoa vượng sắc.

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