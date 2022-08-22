Đồng hồ điểm 12h02 trưa mai 23/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận khí vây quanh, của cải dư dôi, đào hoa vượng sắc, bản mệnh sung túc vô biên

Nhờ sự che chở của cát tinh nên khó khăn trước mắt sẽ sớm đi qua thôi. Hơn nữa, hứa hẹn tuần này tài lộc của bản mệnh sẽ được khởi sắc. Tuổi Tỵ nên duy trì thói quen tiết kiệm tiền hiện tại vì việc làm ăn trong năm nay vẫn chưa có cơ hội để bứt phá. Cũng chính vì thế con giáp này thấy rõ giá trị của việc tích lũy.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc giúp cho đường tình duyên của những chú Rắn như được quý nhân dẫn lối, đào hoa khởi vượng, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, nên duyên đôi lứa. Các cặp đôi tình cảm nồng thắm, nhân duyên vừa ý, có thể tính đến chuyện trăm năm.

Vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ cho người tuổi Tỵ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về tiền bạc nhiều hơn.

Vận tài lộc của con giáp này tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 23/8/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Ngày mai tuổi Dần được cục diện Tam Hội che chở nên đạt được những niềm vui trong chuyện tình cảm. Yêu thương tràn đầy, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, tình yêu thăng hoa rực rỡ, tạo nên niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.

Ngày mai tuổi Dần được cục diện Tam Hội che chở nên đạt được những niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón nhận nhiều tin tốt lành. Vận trình sự nghiệp tiến triển khá suôn sẻ, con giáp này hoàn toàn dựa vào chính sức lực và khả năng của chính mình. Bản mệnh đã rất nỗ lực, cố gắng để tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để mình có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.

Tử vi tuần của 12 con giáp cũng cho thấy, tuổi Dậu sẽ nhận được giúp đỡ rất nhiều từ người thân cho tới người lạ. Nhờ đó con giáp này có cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại rất cao. Bản mệnh đừng quên sự hỗ trợ quý giá này.

Tử vi tuần của 12 con giáp cũng cho thấy, tuổi Dậu sẽ nhận được giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo