Cuối ngày mai 2/11: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước sau khi ra đường, vận trình kém may mắn, xui rủi bủa vây, tình - tiền lao dốc

Ngày Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân có thể phải chịu nhiều điều tiếng do họa thị phi gây ra. Mọi thứ xuất phát từ những kẻ ganh ghét, đố kị với bản mệnh mà ra, một phần cũng là do tuổi này khá ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, không khẳng định hay chứng minh được năng lực của bản thân qua hành động cụ thể.

Ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân khiến tình cảm khúc mắc, gia đình bất hòa. Lúc này là thời điểm con giáp này phải quan tâm tới các thành viên, kết nối gia đình để vượt qua sóng gió. Mâu thuẫn nên cởi không nên thắt, gia đình nên hợp không nên tan.

Ngày mai cũng không phải là ngày may mắn cho các kế hoạch xuất hành đi xa. Bạn có thể xảy ra cãi cọ với người khác hoặc nóng nảy mà gây gổ, xô xát với nhau. Trong mọi tình huống cần bình tĩnh giải quyết để giữ an toàn cho bản thân mới là quan trọng nhất.

Ngày mai cũng không phải là ngày may mắn cho các kế hoạch xuất hành đi xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày có Tương Phá tác động, người tuổi Tuất chẳng thể nào giữ được bình tĩnh khi liên tiếp rơi vào những cuộc tranh cãi không hồi kết với mọi người xung quanh. Mối quan hệ anh em, bạn bè dần rơi vào khoảng lặng bởi những lời nói trong lúc tức giận khiến đôi bên đều tổn thương.

Kiếp Tài xuất hiện, con giáp này sẽ tiêu tốn một khoản không nhỏ. Dù là đầu tháng nhưng nếu cứ tiếp tục chi tiêu không kiểm soát thế này thì chẳng mấy chốc túi tiền của bạn sẽ trống không thôi. Hãy mau chóng lên kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ đi nhé.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang dần xuất hiện những rạn nứt. Trước khi đưa ra phán xét về nửa kia, bạn cần dành thời gian để lắng nghe đối phương giải thích, chớ vội tin theo lời bàn ra tán vào ngoài xã hội.

Kiếp Tài xuất hiện, con giáp này sẽ tiêu tốn một khoản không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai tuổi Mùi sẽ có một ngày chẳng mấy dễ chịu khi bị Tỷ Kiên tác động. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng vì chẳng thể đồng nhất quan điểm về các vấn đề dù là nhỏ nhất.

Đây là lúc đôi bên đều cần phải bình tĩnh và học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn. Mọi việc sẽ chỉ càng thêm phức tạp nếu cả hai tiếp tục bướng bỉnh và khăng khăng rằng bản thân luôn đúng như thế.

Chuyện tình cảm rối ren khiến tinh thần của con giáp này xuống dốc, làm gì cũng thấy trúc trắc, bất thuận. Điều này có thể ảnh hưởng đến vận trình chung của bản mệnh. Nếu có thể, hãy sắp xếp thời gian đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đầu óc con giáp này sẽ thêm phần minh mẫn và thư thái.

Chuyện tình cảm rối ren khiến tinh thần của con giáp này xuống dốc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo