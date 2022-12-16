Cuối ngày mai 17/12, 3 con giáp cẩn thận kẻ tiểu nhân hãm hại, tình duyên kém sắc, vợ chồng bất hòa, gia đạo có chuyện không vui

Kiếp Tài chiếu mệnh nên người tuổi Mão có một ngày làm việc khá chật vật. Bạn gặp khó khăn khi không một ai có thiện chí giúp đỡ bạn ở cơ quan. Mão lắm tài nhưng lại không được người ta công nhận điều đó, hãy cẩn thận vì nhiều kẻ chỉ chờ sơ hở để chèn ép bạn.

Ngày Mộc khắc Thổ nên chuyện yêu đương và bạn bè không được như ý muốn. Những nồng nhiệt thuở ban đầu đã bị ngọn gió mùa đông làm cho nguội lạnh. Bạn thường khá đơn độc, cô quạnh, thỉnh thoảng gặp được người bạn hợp cạ nhưng hiếm khi gặp được nhau.

Bạn nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm hơn cho tương lai. Trong khi nguồn thu không mấy ổn định mà vẫn tiếp tục tiêu xài hoang phí, bạn sẽ rất dễ lâm vào cảnh nợ nần, vay mượn người khác.

Ngày Mộc khắc Thổ nên chuyện yêu đương và bạn bè không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi ngày 16/12/2022, cục diện Ngọ Tý Tương Xung là điềm báo tranh cãi có thể xảy ra trong ngày mai với người tuổi Tý. Bạn cần điều chỉnh bản thân sao cho luôn ở trạng thái tốt nhất, giữ sự khiêm tốn lễ độ và hòa nhã, bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng để tránh xa phiền toái không cần thiết.

Đừng quá lo lắng, Chính Ấn xuất hiện, những chú Chuột có thể nhận được những cơ hội tốt mà cát thần này mang tới, đó có thể là cơ hội công tác hay tham gia các buổi hội thảo để nâng cao kĩ năng. Tuy nhiên không nên ham công tiếc việc và bỏ bê sức khỏe bản thân.

Bạn vốn dĩ rất ghét việc dây dưa lòng vòng trước sau trong việc nợ nần nhưng lại hay gặp phải những người lì lợm, không chịu trả nợ. Người tuổi này chỉ nên đối tốt với những người thân quen, còn lại thì nên làm ngơ kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Ngọ Tý Tương Xung là điềm báo tranh cãi có thể xảy ra trong ngày mai với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, tuổi Dần khá cô đơn ở cơ quan và trường học do ảnh hưởng từ Tỷ Kiên. Người có tài thì hay bị kẻ xấu đố kỵ, ghen ghét tìm cách dìm bạn xuống. Người thấp cổ bé họng thì hay bị ăn hiếp, chèn ép. Tuy nhiên bạn cực kỳ mạnh mẽ nên mọi khó khăn rồi sẽ bị dập tắt.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên vận trình tình cảm của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Người độc thân khó tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp do bạn còn kén chọn và tập trung quá nhiều cho việc khác. Người đã có gia đình thi thoảng hay xích mích với con cháu, lời qua tiếng lại làm phật ý nhau.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên vận trình tình cảm của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo