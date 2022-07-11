Cuối ngày mai 12/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, ngày không được may mắn, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 02:35

Tử vi cuối ngày mai 12/7, ảnh hưởng của cục diện không tốt mà 3 con giáp này có ngày không được may mắn, vận trình kém hanh thông, tài chính thâm hụt, tình duyên lận đận.

Tuối Mão

Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình. Đừng để hành động này gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn đã tốn công gây dựng.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế, bạn không nên bắt người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Để thuyết phục được mọi người, bạn cần trình bày vấn đề rõ ràng, khách quan hơn.

Kim khắc Mộc, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ nên bạn thường tỏ thái độ cự tuyệt tiếp xúc với những người có thiện cảm với mình.

Cuối ngày mai 12/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, ngày không được may mắn, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày mai. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy lý trí và dành thời gian để tìm hiểu kĩ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào.

Trong công việc, Thiên Quan cho thấy bạn dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi.

Cuối ngày mai 12/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, ngày không được may mắn, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tự Hình gây tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình, bạn thường không suy nghĩ hay cân nhắc kĩ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, bạn cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Muốn tiến bộ, bạn cần phải học cách lắng nghe ý kiến trái chiều.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Cuối ngày mai 12/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, ngày không được may mắn, vận trình kém hanh thông, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Cục diện Tự Hình gây tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Đúng ngày mai 10/7, Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hưởng trọn phước lộc, may mắn rơi trước ngõ, hỷ sự tìm đến nhà, tiền tài đuề huề, công danh xán lạn, tình duyên thắm đượm

Đúng ngày mai 10/7, Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hưởng trọn phước lộc, may mắn rơi trước ngõ, hỷ sự tìm đến nhà, tiền tài đuề huề, công danh xán lạn, tình duyên thắm đượm

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai 10/7, xởi lởi trời cho, 3 con giáp này hưởng trọn phước lành, may mắn tới tấp, hỷ sự đến nhà, tình - tiền viên mãn.

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