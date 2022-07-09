Qua đêm nay, CHÍNH TÀI phù hộ, 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, xui rủi tránh xa, tiền tài thăng hoa, tình duyên đỏ thắm, nửa cuối năm nhiều tin vui đến với bản mệnh

Thực Thần xuất hiện và nâng đỡ cho người tuổi Dậu khá nhiều trên con đường tìm kiếm tài lộc. Người làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao, có nhiều ý tưởng mới để phát triển sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn.

Ngũ hành tương sinh cũng bảo đảm cho bản mệnh đường tình duyên êm ả, không có vấn đề nào đáng lo ngại. Người còn độc thân hãy mở rộng lòng mình, tình yêu vẫn luôn ở bên, chỉ chờ bạn đón nhận mà thôi.

Người tuổi Dậu có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện, tiền tài cũng nhờ những ý tưởng đó của bạn mà dồi dào. Bạn dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đánh đổi lợi ích của bản thân để có thể làm những điều mình muốn, biến những ý tưởng trên giấy trở thành hiện thực. Thành quả hôm nay là những gì bạn xứng đáng nhận được.

Ngũ hành tương sinh cũng bảo đảm cho bản mệnh đường tình duyên êm ả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh có một điểm yếu là không thể duy trì được hứng thú trong một khoảng thời gian dài, thường bỏ dở khi sự nhiệt tình trôi đi.

Lại thêm cát thần trợ vận, con giáp này sẽ sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ngày này. Tất cả những gì xảy ra hôm nay sẽ cho thấy bản mệnh là người có năng lực xử lý vấn đề không thể chê vào đâu được.

Nếu chỉ làm việc theo cảm hứng thôi thì bạn khó có thể đạt được thành tích cao. Làm gì cũng phải kiên trì và quyết tâm tới cùng thì mới mong nhận được kết quả xứng đáng. Bạn chưa đủ nỗ lực thì sao mong có thành tích như mong đợi.

Có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 10/7/2022 ngày mai, tuổi Tỵ sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Đặc biệt là với những người kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do. Đây là cơ hội để con giáp này có thể bứt phá vươn tới thành công.

Vận tình cảm cũng thuận lợi, tốt đẹp. Thổ sinh Kim giúp cho tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng nồng nàn thắm thiết. Đây là thành quả của việc cả hai cùng cố gắng, học cách giữ bình tĩnh, học cách lắng và chia sẻ nhiều hơn trước.

Ngày mới ngày mai con giáp này có thể khởi công tạo tác việc gì cũng thuận. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, các vụ thuỷ lợi, khai trương, xuất hành. Bên cạnh đó, nếu làm việc thiện, thiện quả sẽ tới mau hơn.

Ngày mới ngày mai con giáp này có thể khởi công tạo tác việc gì cũng thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo