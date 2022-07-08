Đúng giờ Tý ngày mai 9/7: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, thu nhập ùn ùn tăng, tài khoản nhảy số, tài lộc bùng nổ, tiền chất như núi, bản mệnh sớm mua nhà sắm xe, nửa cuối năm vinh hoa phú quý

Ngày mai do sự ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên cảm xúc của con giáp tuổi Thìn khá mạnh mẽ. Bạn có xu hướng nhìn nhận mọi việc qua góc độ cảm tính thay vì lý trí, và vì thế không thể có một ngày làm việc hiệu quả. Bạn cũng dễ dàng bị ngắt quãng luồng suy nghĩ và không trở lại dễ dàng với mạch làm việc.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe không phải là mối bận tâm quá lớn của bản mệnh trong ngày hôm nay. Về phương diện tiền bạc dường như bạn đã tìm ra phương hướng giải quyết để kéo bản thân ra khỏi những bế tắc hiện tại.

Công việc của tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi. Con giáp này luôn đặt ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Cùng với sự chăm chỉ và cầu tiến, siêng năng mà tiến độ công việc được thúc đẩy nhanh chóng, đảm bảo cho con giáp này đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Công việc của tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/7/2022 ngày mai, tuổi Tỵ tràn đầy sức mạnh. Hãy sử dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể, nhằm giải quyết mọi công việc mà con giáp này được giao phó. Nhờ thế cuối ngày bản mệnh có thể mãn nguyện với những thành quả mà mình đạt được.

Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Tử vi cho biết sự tự chủ về tài chính giúp bản mệnh nắm bắt được mọi cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy ngày mai là ngày mà bạn khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy ngày mai là ngày mà bạn khởi công trăm việc đều tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 9/7/2021 hôm nay, tuổi Thân tràn đầy năng lượng, hứng khởi. Vậy hãy dành thời gian cho các hoạt động bên ngoài phòng làm việc nữa nếu không sẽ để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Khi con giáp này vận động và nghỉ ngơi điều độ thì công việc càng thêm hiệu quả.

Về tài chính, Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là bạn có biết cách nắm bắt hay không mà thôi.

Trong ngày này, tuổi Thân có thể cảm thấy mình đang sung sức. Rất có thể bản mệnh đang có tinh thần tốt nên sức khỏa cũng có chiều hướng tốt theo. Nhưng quan trọng là von giáp này cần giữ được những thói quen tốt cho sức khỏe và đừng quên luôn xem lại để điều chỉnh cho phù hợp.

Về tài chính, Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là bạn có biết cách nắm bắt hay không mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo