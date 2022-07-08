Tử vi cuối ngày mai 9/7: TOP 3 con giáp chuẩn bị mở cửa rước tài lộc, hỷ sự rơi trước ngõ, may mắn tìm đến nhà, vận trình thăng hoa, tinh duyên nở rộ

Xin chúc mừng người tuổi Thìn bởi trong thứ Bảy tuần này, tử vi học cho biết, người tuổi Thìn có cơ may trúng số. Nếu không thì con giáp này cũng sẽ trúng mánh một khoản tiền kha khá. Những nguồn tài lộc lớn nhỏ đều thi nhau tụ họp về với Thìn. Con giáp này mau may sẵn túi ba gang để còn nhận vàng.

Khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao. Lời khuyên cho tuổi Thìn là hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa.

Người tuổi Thìn có một ngày làm việc đầy năng suất. Thậm chí, bạn còn hăng hái giúp đỡ đồng nghiệp để công việc nhóm được giải quyết nhanh hơn. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao vì những thành tích mình đạt được.

Khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Mão một ngày thứ 7 có lộc lá lắm nhé. Đó có thể là một khoản tiền thưởng nhờ những nỗ lực bền bỉ của bạn hoặc lời mời ăn uống từ bạn bè khiến bạn vô cùng bất ngờ. Đây chính là những tín hiệu tích cực cho một ngày suôn sẻ của bản mệnh.

Hơn nữa, nhờ vận may và vận trình tài lộc khởi sắc mà bạn sẽ có nguồn thu đáng kể trong thời gian này. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong ngày mai nếu biết nắm bắt cơ hội đó.

Hỏa sinh Thổ, nhờ có vận đào hoa đưa đẩy, có thể bản mệnh sẽ gặp được người khiến trái tim mình rung động trong những tình huống rất bất ngờ. Đừng mãi e dè nữa nhé, duyên đến mà không nắm chắc thì nó sẽ đi rất nhanh đấy. Người biết nắm bắt sẽ là người xứng đáng có hạnh phúc.

Hỏa sinh Thổ, nhờ có vận đào hoa đưa đẩy, có thể bản mệnh sẽ gặp được người khiến trái tim mình rung động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ 7 này, Chính Ấn độ mệnh, người tuổi Thân bằng vào sự nhanh nhẹn và hoạt bát của mình mà có cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn hẳn những người cạnh tranh cùng vị trí. Lại thêm sự khéo léo trong giao tiếp sẽ là chiếc chìa khóa giúp bạn tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn.

Dường như không có khó khăn nào có thể cản bước bạn vào lúc này, với tài trí và tinh thần mạnh mẽ bạn thoải mái trong việc xử lý các vấn đề xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên tỏ ra là người khiêm nhường và tránh nhận thành quả từ người khác để có thể được đánh giá cao hơn.

Ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của những chú Khỉ. Dù là người đã có gia đình hay nửa kia, bạn sẽ có cơ hội cùng họ hâm nóng chuyện tình cảm. Còn nếu vẫn độc thân, bạn cũng sẽ “xiêu lòng” với ai đó đang ở xung quanh mình.

Ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của những chú Khỉ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo