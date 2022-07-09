Cuối ngày mai 10/7: TOP 3 con giáp vận trình tỏa sáng, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tài tới tay, thu nhập ùn ùn tăng, tình duyên thêm gắn kết

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 11:37

Tử vi cuối ngày mai 10/7, 3 con giáp này vận trình tỏa sáng, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tài tới tay, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên thêm bền chặt.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 10/7/2022 ngày mai, Mão Mùi bán hợp, tuổi Mão sẽ đón ngày mới với nhiều tin vui. Công việc khởi sắc theo chiều hướng vô cùng tích cực, vận trình sự nghiệp từ đó mà có những bước tiến triển không ngừng.

Vận trình tài lộc bình ổn. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo lớn như khoảng thời gian trước.

Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Mão có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn với nửa kia. 

Cuối ngày mai 10/7: TOP 3 con giáp vận trình tỏa sáng, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tài tới tay, thu nhập ùn ùn tăng, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 1

Vận trình tài lộc bình ổn. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo lớn như khoảng thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được cục diện Tỵ Mùi tương hội trợ mệnh nên vận trình sự nghiệp được hanh thông suôn sẻ hơn hẳn thời gian trước. Những mối quan hệ mà con giáp này đã gây dựng từ trước có thể sẽ mang đến cho những hợp đồng giá trị, hãy mau chóng nắm bắt lấy cơ hội để bứt phá này.

Vận trình tài lộc khá sáng. Thiên Tài xuất hiện cho thấy đường tài chính của người tuổi này tương đối khả quan.

Trong ngày ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương có những bước tiến triển rõ rệt. Cả hai đã cùng nhau trải qua những chặng đường dài và đây sẽ là lúc để cả hai nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Cuối ngày mai 10/7: TOP 3 con giáp vận trình tỏa sáng, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tài tới tay, thu nhập ùn ùn tăng, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 2
Hỏa Thổ tương sinh, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương có những bước tiến triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

CN này, người tuổi Ngọ được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong tử vi ngày mai vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể bằng chính khả năng và nỗ lực mình đã bỏ ra. Hôm nay là ngày bạn chứng minh bản thân nên hãy phát huy hết sức nhé.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Người đã có gia đình cũng có những phút giây ấm áp bên người thân. Vẫn có những vấn đề còn tồn tại, nhưng hai người đã biết thông cảm cho nhau, cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết vấn đề. Hai trái tim cùng chung nhịp đập nên chẳng ngại khó khăn gì trước mắt.

Cuối ngày mai 10/7: TOP 3 con giáp vận trình tỏa sáng, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tài tới tay, thu nhập ùn ùn tăng, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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