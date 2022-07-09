Đúng ngày mai 10/7, Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hưởng trọn phước lộc, may mắn rơi trước ngõ, hỷ sự tìm đến nhà, tiền tài đuề huề, công danh xán lạn, tình duyên thắm đượm

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 10/7/2022 ngày mai, được quý nhân tam hội ở bên giúp sức, tuổi Ngọ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Con giáp này đang dần tiến gần đến với mục tiêu đã đặt ra. Cánh cửa thành công đang mở ra trước mắt.

Hỏa sinh Thổ, tuổi Ngọ còn độc thân có cơ hội tìm được nửa kia cho mình trong ngày mai. Những cuộc gặp gỡ tình cờ kết nối nhân duyên của hai người lại với nhau. Hãy thoải mái và mở lòng đón nhận những tìm cảm ngọt ngào mới mẻ này.

Người đang làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do tìm thấy cơ hội để khẳng định bản thân dưới sự che chở của cát tinh. Tài trí và năng lực của con giáp này sẽ sớm lọt vào mắt xanh của cấp trên và lãnh đạo.

Hỏa sinh Thổ, tuổi Ngọ còn độc thân có cơ hội tìm được nửa kia cho mình trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng CN ngày 10/7/2022 ngày mai, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng may mắn, thuận lợi. Người tham gia thi cử, ứng tuyển sẽ dễ dàng đạt được những thành tích tốt đẹp. Sự tự tin và nỗ lực không ngừng của con giáp này sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thu nhập tăng cao đáng kể khiến những người xung quanh không khỏi thán phục.

Thổ dưỡng cho Kim, ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng ở bên nhau vượt qua những giây phút khó khăn nhất, tình cảm theo năm tháng càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn, không vì bên nhau lâu mà lạnh nhạt.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng may mắn, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai, cát tinh ủng hộ, tuổi Tỵ dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân bằng chính tài năng thực lực của mình. Bạn bè đồng nghiệp và cả cấp trên cũng phải công nhận điều này.

Phương diện tài lộc do có tài tinh xuất hiện. Bản mệnh dễ có cơ hội phát tài nhanh bằng các nguồn thu từ nghề phụ, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc.

Sức khỏe của tuổi Thân trong ngày bình ổn. Việc chú trọng hơn đến sức khỏe bản thân đã cho thấy những tiến tiển tốt đối với con giáp này. Tuy nhiên ngày mai không nên trị bệnh ở tì. Bản mệnh hãy nhớ và nên tránh để đảm bảo có một ngày an lành cho mình.

Phương diện tài lộc có tài tinh xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo